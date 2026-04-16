Az emberi öregedés lassítása felé léptek egy jókorát kínai kutatók

Kínai kutatók új módszert fejlesztettek ki az emberi immunrendszer öregedésének mérésére, és egy olyan kulcsfontosságú tényezőt is feltártak, amely lassíthatja ezt a folyamatot – jelentette be a kínai állami média.

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia alá tartozó intézetek és a Vencsou Orvostudományi Egyetem egyik kórházának szakemberei vezették, eredményeiket az Immunity című tudományos folyóiratban tették közzé.

A tudósok 230 egészséges ember vérmintáját elemezték, közel hat évtizedet felölelő életkori tartományban.

A vizsgálat során mintegy 1,2 millió immunsejtet térképeztek fel, és 24 különböző sejttípust különítettek el. Az adatok alapján létrehozták az úgynevezett „emberi immunöregedési óra” (Human Immune Aging Clock, HIAC) nevű modellt, amely átlagosan 5,66 éves eltéréssel képes megbecsülni az immunrendszer biológiai életkorát.

Az eredmények szerint az immunrendszer öregedésének érzékeny jelzői a T-sejtek. Az életkor előrehaladtával csökken az új fertőzések elleni védekezésben kulcsszerepet játszó, úgynevezett naiv T-sejtek száma, miközben nő az elöregedett és kimerült sejtek aránya.

A kutatók egy jelentős fordulópontot is azonosítottak: az immunrendszer öregedése körülbelül 40 éves kor körül gyorsul fel.

A vizsgálat egy RUNX1 nevű tényező szerepét is kiemelte, amely fontos szerepet játszik a T-sejtek „fiatalon tartásában”. A RUNX1 szintje az életkorral csökken; a laboratóriumi kísérletek szerint ennek pótlása képes visszafordítani az idősebb sejtek öregedési jeleit. Az eredményeket egérkísérletekben is megerősítették.

A kutatók kiemelték, hogy a RUNX1 az első olyan sejten belüli tényező, amely terápiás célpontként szóba jöhet a T-sejtek öregedésének lassításban, és ami új lehetőségeket nyithat az időskori immunrendszer megerősítésében.