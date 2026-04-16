ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
2026. április 16. csütörtök Csongor
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up shot of microscope with metal lens at laboratory.
Nyitókép: Kkolosov/Getty Images

Az emberi öregedés lassítása felé léptek egy jókorát kínai kutatók

Infostart / MTI

A kutatás során azonosították azt a tényezőt, ami segít a T-sejteknek, hogy aktívak és fogékonyak maradhassanak, ne kezdjenek el egy bizonyos életkor után rohamosan „elöregedni”.

Kínai kutatók új módszert fejlesztettek ki az emberi immunrendszer öregedésének mérésére, és egy olyan kulcsfontosságú tényezőt is feltártak, amely lassíthatja ezt a folyamatot – jelentette be a kínai állami média.

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia alá tartozó intézetek és a Vencsou Orvostudományi Egyetem egyik kórházának szakemberei vezették, eredményeiket az Immunity című tudományos folyóiratban tették közzé.

A tudósok 230 egészséges ember vérmintáját elemezték, közel hat évtizedet felölelő életkori tartományban.

A vizsgálat során mintegy 1,2 millió immunsejtet térképeztek fel, és 24 különböző sejttípust különítettek el. Az adatok alapján létrehozták az úgynevezett „emberi immunöregedési óra” (Human Immune Aging Clock, HIAC) nevű modellt, amely átlagosan 5,66 éves eltéréssel képes megbecsülni az immunrendszer biológiai életkorát.

Az eredmények szerint az immunrendszer öregedésének érzékeny jelzői a T-sejtek. Az életkor előrehaladtával csökken az új fertőzések elleni védekezésben kulcsszerepet játszó, úgynevezett naiv T-sejtek száma, miközben nő az elöregedett és kimerült sejtek aránya.

A kutatók egy jelentős fordulópontot is azonosítottak: az immunrendszer öregedése körülbelül 40 éves kor körül gyorsul fel.

A vizsgálat egy RUNX1 nevű tényező szerepét is kiemelte, amely fontos szerepet játszik a T-sejtek „fiatalon tartásában”. A RUNX1 szintje az életkorral csökken; a laboratóriumi kísérletek szerint ennek pótlása képes visszafordítani az idősebb sejtek öregedési jeleit. Az eredményeket egérkísérletekben is megerősítették.

A kutatók kiemelték, hogy a RUNX1 az első olyan sejten belüli tényező, amely terápiás célpontként szóba jöhet a T-sejtek öregedésének lassításban, és ami új lehetőségeket nyithat az időskori immunrendszer megerősítésében.

Bajban a repülési ágazat, a nyári csúcsszezonban Európában is lehetnek gondok a kerozinellátással

Bajban a repülési ágazat, a nyári csúcsszezonban Európában is lehetnek gondok a kerozinellátással
A Hormuzi-szoros lezárása a kerozinellátás miatt jelentős problémákat okoz a légiközlekedésnek, főleg az ázsiai térségben – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor. Az Egek ura című blog szerkesztője hozzátette: már az orosz–ukrán háború is számos gondot okozott az elmúlt négy évben, de az újabb légtérkorlátozások miatt nagyobb kerülőket kell tenniük a járatoknak, miközben a forgalmat illetően is jelentős kapacitások estek ki.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Még vége sincs a háborúnak, Trump máris újabb országot támadna meg - Elkezdődött a tervek kidolgozása

Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

