Nagy változás a ChatGPT-nél

Új díjcsomagot jelentett be a ChatGPT-hez az OpenAI, amellyel a programozóknak szeretnének kedvezni, és a legnagyobb előnye, hogy fele annyiba kerül, mint az eddigi csúcscsomag – írja a TechCrunch cikke alapján a hvg.hu.

A havi 100 dollárba kerülő, Pro nevű csomagot Magyarországon 40 500 forintért lehet megvásárolni, és vélhetően

azok körében lesz népszerű, akiknek a 9000 forintos Plus már kevés, a 90 ezer forintos csúcscsomag viszont túl drága.

Az elérhető opciókat listázó oldalon a 90 ezer forintos csúcscsomagot jelenleg nem is lehet megtalálni, de a portál szerint a csúcs-Pro nem szűnt meg, valószínűleg csak átmenetileg tűnt el. Az OpenAI is megerősítette, hogy a Pro csomag a jövőben is elérhető lesz.

A legújabb díjcsomag számos előnyt, kedvezőbb lehetőséget biztosít, így például napi szinten ötször többet lehet használni a ChatGPT kódolási eszközét, a Codexet, mint a Plus csomaggal. Az újításnak főleg a fejlesztők és a vibe codinggal foglalkozók örülhetnek.

Május végéig biztosan szabadabban lehet használni a Codexet a Próval, de ez júniustól megváltozik, onnantól ugyanis megszűnik a korlátlanság.

A két Pro csomag legfontosabb funkciói alapvetően megegyeznek, csak a használati limitekben van különbség. A 40 500 forintos csomag már Magyarországon is elérhető, ezen az oldalon lehet megtalálni.