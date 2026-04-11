ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nagy változás a ChatGPT-nél

Infostart

Az új csomagban ötször többet lehet használni napi szinten a ChatGPT kódolási eszközét, júniusban azonban megszűnik a korlátlanság. A Pro nevű opció fele annyiba kerül, mint az eddigi csúcscsomag.

Új díjcsomagot jelentett be a ChatGPT-hez az OpenAI, amellyel a programozóknak szeretnének kedvezni, és a legnagyobb előnye, hogy fele annyiba kerül, mint az eddigi csúcscsomag – írja a TechCrunch cikke alapján a hvg.hu.

A havi 100 dollárba kerülő, Pro nevű csomagot Magyarországon 40 500 forintért lehet megvásárolni, és vélhetően

azok körében lesz népszerű, akiknek a 9000 forintos Plus már kevés, a 90 ezer forintos csúcscsomag viszont túl drága.

Az elérhető opciókat listázó oldalon a 90 ezer forintos csúcscsomagot jelenleg nem is lehet megtalálni, de a portál szerint a csúcs-Pro nem szűnt meg, valószínűleg csak átmenetileg tűnt el. Az OpenAI is megerősítette, hogy a Pro csomag a jövőben is elérhető lesz.

A legújabb díjcsomag számos előnyt, kedvezőbb lehetőséget biztosít, így például napi szinten ötször többet lehet használni a ChatGPT kódolási eszközét, a Codexet, mint a Plus csomaggal. Az újításnak főleg a fejlesztők és a vibe codinggal foglalkozók örülhetnek.

Május végéig biztosan szabadabban lehet használni a Codexet a Próval, de ez júniustól megváltozik, onnantól ugyanis megszűnik a korlátlanság.

A két Pro csomag legfontosabb funkciói alapvetően megegyeznek, csak a használati limitekben van különbség. A 40 500 forintos csomag már Magyarországon is elérhető, ezen az oldalon lehet megtalálni.

Kezdőlap    Tudomány    Nagy változás a ChatGPT-nél

mesterséges intelligencia

openai

chatgpt

díjcsomag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Nasa hails a "textbook" splashdown in the Pacific Ocean after the four astronauts travelled further from Earth than any humans before.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×