2026. április 7. kedd Herman
Egyiptomi múmiamaradványokat vizsgáltak a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Semmelweis Orvostörténeti Múzeumából érkezett leleteket az intézmény legújabb, fotonszámláló detektoros CT-berendezésével elemezték. A korszerű képalkotás révén olyan részletgazdag felvételek készültek, amelyek korábban nem voltak elérhetők, így az első eredmények már most tudományos előrelépést vetítenek előre.
Nyitókép: Orvosi Képalkotó Klinika (OKK), MNMKK Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Szvák Enikő

Mit keresett egy ősi maradvány a Semmelweis klinika CT-jében?

Egyiptomi múmiamaradványokat vizsgáltak a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Semmelweis Orvostörténeti Múzeumából érkezett leleteket az intézmény legújabb, fotonszámláló detektoros CT-berendezésével elemezték. A korszerű képalkotás révén olyan részletgazdag felvételek készültek, amelyek korábban nem voltak elérhetők, így az első eredmények már most tudományos előrelépést vetítenek előre.

A múmiamaradványok vizsgálata – a klinikai működéshez igazodva – kizárólag betegvizsgálati időn túl, éjszaka zajlott. A most alkalmazott technológia különösen alkalmas a komplex, többrétegű anyagok elemzésére, így a mumifikált emberi maradványok részletes, roncsolásmentes analízisére is. „A vizsgálatok célja, hogy minél pontosabb képet kapjunk a leletek belső szerkezetéről, az esetleges elváltozásokról, valamint a mumifikálási technikákról” – mondta Dudás Ibolyka, a Radiológiai Tanszék klinikai főorvosa, a post mortem képalkotás munkacsoportjának vezetője.

Több mint kétezer éves leletek a CT-ben

A most vizsgált egyiptomi múmiamaradványok az alapítása körüli években kerültek az MNMKK Semmelweis Orvostörténeti Múzeumának gyűjteményébe. A leleteket az elmúlt években több alkalommal is alávetették különböző képalkotó és multidiszciplináris vizsgálatoknak, köztük hagyományos CT-elemzéseknek is. Ezek azonban – a technológiai korlátok miatt – nem tették lehetővé a kellően részletes értékelést. Hat maradványon végeztek radiokarbon (C14) kormeghatározást, azonban ezek közül csak három esetben sikerült értékelhető eredményt kapni. Ennek alapján a maradványok közül a legrégebbi i. e. 401 és 259 közé datálható, vagyis több mint 2300 éves. A mostani vizsgálatsorozat során a múzeum minden egyiptomi múmiamaradványával egyetemben ez is új elemzés alá került – olvasható a semmelweis.hu-n.

A most elkészített új, nagy felbontású CT-felvételek révén lehetőség nyílik a két múmiafej esetében fogazat és a koponyavarratok részletesebb vizsgálatára is, ami hozzájárulhat az életkor pontosabb meghatározásához, valamint megalapozhatja a koponyák későbbi, nagy pontosságú és részletgazdag 3D- és esetleges arcrekonstrukcióját.

Mint írják, egy korábban vizsgált bal alsó végtag esetében eddig nem sikerült egyértelmű diagnózist felállítani, az új felvételek alapján azonban több lehetséges értelmezés is felmerült. A jelen vizsgálatok arra utalnak, hogy az egyén csontritkulásban szenvedhetett, azonban ennek pontos oka – életkori sajátosság vagy kóros folyamat – további, részletes elemzéseket igényel.

A második bal alsó végtag vizsgálata során megállapíthatóvá vált, hogy egy fiatal egyén maradványáról lehet szó. A pontos életkor meghatározása jelenleg is folyamatban van, azonban ez az első alkalom, hogy a leletről ilyen jellegű, részletes képalkotó információk állnak rendelkezésre.

Különösen figyelemre méltó eredményt hozott egy, eddig csak múmiacsomagként értelmezett maradvány vizsgálata. A leletet a múzeumba kerülésekor – képalkotó vizsgálatok hiányában – fejként, később esetleg madármúmiaként határozták meg. Egy korábbi CT-vizsgálat azonban egyértelműen kimutatta, hogy egy felnőtt egyén lábfejéről van szó. A mostani képalkotó elemzés során arra keresik a választ, hogy a textilmaradványokból mennyire következtethetünk a mumifikálási technikára, valamint a mumifikált egyén életkorára, esetleges betegségeire. Az aktuális felvételeken ugyan is jól elkülöníthetők a különböző bandázsrétegek, valamint azok eltérő szerkezeti sajátosságai. Ezek további történeti és technológiai vizsgálatok alapját képezhetik. A maradvány egykor feltehetően egy teljes múmiához tartozott, azonban a test feldarabolásának ideje és oka jelenleg nem ismert.

A vizsgálatba bevont mumifikált kéz elemzése szintén fontos információkkal szolgálhat. A csontok mérete, fejlettsége és morfológiai jellemzői alapján a kutatók arra keresik a választ, hogy gyermek- vagy felnőttmaradványról van-e szó, valamint az egyén nemére és életkorára vonatkozó becslések is megfogalmazhatók lehetnek.

„A leleteket korábban egy kutatócsoport már vizsgálta, azonban a mostani felvételek minden eddiginél részletesebb képet nyújtanak, és várhatóan lehetőséget teremtenek arra, hogy a több évtizede gyűjteményben őrzött maradványokról új, tudományosan is értékelhető eredmények szülessenek” –hangsúlyozta a kollekció kurátora, Scheffer Krisztina főmuzeológus.

Az elkészült felvételek részletes kiértékelése jelenleg is folyamatban van. A kutatók várakozásai szerint az adatok feldolgozása újabb információkkal gazdagíthatja a múmiák életére, egészségi állapotára és a mumifikálási eljárásokra vonatkozó ismereteket.

Az eddigi eredmények alapján egyértelmű, hogy a modern képalkotó technológia alkalmazása új dimenziókat nyit a múmiakutatásban, és hozzájárulhat a többezer éves leletekben rejlő információk feltárásához, azok roncsolása nélkül – tette hozzá a főmuzeológus.

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
Iráni válasz

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Donald Trump úgy érzi, Irán új vezetése „élesebb eszű”, mint a korábbi

Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

