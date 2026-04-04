2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Fotó: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet
Nyitókép: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

Mínusz 14,7 fok, rendkívül hideg márciust zárt a Mohos-töbör

A téli hónapokat is meghaladó számú zord napot regisztráltak idén márciusban a Bükk-fennsíkon található Mohos-töbör meteorológiai állomásán. A mérések szerint a hónap folyamán gyakorlatilag minden második napon –10 °C alá süllyedt a hőmérséklet, ami még ezen a különleges mikroklímájú területen is kiugró értéknek számít.

A márciusi időjárást többnyire anticiklonális hatások alakították, ami kedvezett a derült, szélcsendes éjszakáknak. Ez a szinoptikus háttér ideális feltételeket teremtett az erős kisugárzáshoz és az úgynevezett inverziós helyzetek kialakulásához, amikor a hideg levegő megül a mélyedések alján.

Ennek eredményeként a hónap során 15 olyan napot jegyeztek fel, amikor a minimumhőmérséklet –10 °C alatt maradt (meteorológiai zord nap) – ez magasabb szám, mint amit 2025 decemberében vagy 2026 februárjában mértek.

A havi legalacsonyabb hőmérséklet –14,7 °C volt, míg fagyot összesen 26 napon regisztráltak. A havi középhőmérséklet mindössze 0,8 °C-nak adódott, a napi minimumok átlaga pedig –7,1 °C volt.

A töbör (más néven dolina) egy tál alakú karsztképződmény, amely a mészkőterületekre, így a Bükk-fennsíkra is jellemző. Különlegessége a sajátos mikroklímájában rejlik: a sűrűbb, hideg levegő összegyűlik a mélyedés alján, és mivel onnan nem tud kifolyni, egyfajta „hideglégpárna” alakul ki.

Ez a jelenség olyan extrém hőmérsékleti különbségeket eredményez, hogy a töbrök alján még a legforróbb nyári éjszakákon is gyakran mérnek fagypont körüli vagy az alatti értékeket, miközben a környező hegyoldalakon jóval enyhébb az idő.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció" – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 14:48
Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen
2026. április 5. 10:06
Magyar űrorvos az ISS-en történt titokzatos egészségügyi vészhelyzetről
