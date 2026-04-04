Mínusz 14,7 fok, rendkívül hideg márciust zárt a Mohos-töbör

A márciusi időjárást többnyire anticiklonális hatások alakították, ami kedvezett a derült, szélcsendes éjszakáknak. Ez a szinoptikus háttér ideális feltételeket teremtett az erős kisugárzáshoz és az úgynevezett inverziós helyzetek kialakulásához, amikor a hideg levegő megül a mélyedések alján.

Ennek eredményeként a hónap során 15 olyan napot jegyeztek fel, amikor a minimumhőmérséklet –10 °C alatt maradt (meteorológiai zord nap) – ez magasabb szám, mint amit 2025 decemberében vagy 2026 februárjában mértek.

A havi legalacsonyabb hőmérséklet –14,7 °C volt, míg fagyot összesen 26 napon regisztráltak. A havi középhőmérséklet mindössze 0,8 °C-nak adódott, a napi minimumok átlaga pedig –7,1 °C volt.

A töbör (más néven dolina) egy tál alakú karsztképződmény, amely a mészkőterületekre, így a Bükk-fennsíkra is jellemző. Különlegessége a sajátos mikroklímájában rejlik: a sűrűbb, hideg levegő összegyűlik a mélyedés alján, és mivel onnan nem tud kifolyni, egyfajta „hideglégpárna” alakul ki.

Ez a jelenség olyan extrém hőmérsékleti különbségeket eredményez, hogy a töbrök alján még a legforróbb nyári éjszakákon is gyakran mérnek fagypont körüli vagy az alatti értékeket, miközben a környező hegyoldalakon jóval enyhébb az idő.