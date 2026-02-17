ARÉNA - PODCASTOK
Medical illustration of Colorectal Cancer - Polyp
Nyitókép: peterschreiber.media / Getty Images

Rejtélyes bélbaktériumot fedeztek fel

Infostart

A krónikus betegségek nélkül élő embereknél szokatlanul magas szinten van jelen a CAG-170 nevű bélbaktérium.

Rejtélyes bélbaktériumot azonosítottak a Cambridge-i Egyetem kutatói, akik szerint ez a mikroorganizmus-csoport következetesen megjelenhet világszerte az egészséges emberek körében – írja a Cell Host & Microbe folyóiratban megjelent tanulmány alapján az Origo.

A CAG-170 bélbaktériumok többségét eddig laboratóriumi körülmények között nem sikerült kitenyészteni, ezért a kutatócsoport fejlett számítógépes módszereket alkalmazott, hogy felkutassa a bélbaktérium genetikai ujjlenyomatát. Több mint 11 ezer ember bélflórájából származó mintát vizsgáltak meg, amelyeket 39 különböző országból gyűjtöttek össze. A vizsgálat végén kiderült, hogy

az egészséges emberek szervezetében magasabb volt a CAG-170 bélbaktérium szintje, mint azoknál, akiknél gyulladásos bélbetegség, elhízás vagy krónikus fáradtság szindróma volt kimutatható.

A kutatók a baktérium által hordozott géneket is megvizsgálták, és arra jutottak, hogy ezek a mikroorganizmusok képesek jelentős mennyiségű B12-vitamint termelni, továbbá olyan enzimekkel is rendelkeznek, amelyek lebonthatják a szénhidrátotokat, a cukrot és a rostot is.

A kutatócsoport szerint a CAG-170 bélbaktérium által termelt B12-vitamin valószínűleg nem közvetlenül az emberi gazdaszervezetet táplálja, hanem a bélflóra többi lakóját segíti. Az eredmények alapján arra következtetnek, hogy a baktérium a jövőben a bélflóra egészségének egyik jelzője lehet.

A vizsgálatok során a CAG-170 bélbaktérium volt az a rejtett csoport, amely a legerősebben összefüggésbe hozható a jó egészségi állapottal. Ez a kapcsolat különböző országokban és népességcsoportokban is igaznak bizonyult. Egy másik elemzésben több mint 6000 egészséges ember teljes bélflóráját vizsgálták, olyan fajokat keresve, amelyek a leginkább segítenek stabilizálni a bélrendszer ökoszisztémáját. A CAG-170 bélbaktérium itt is az a csoport volt, amely a legkövetkezetesebben kapcsolódott az egészséges mikrobiomhoz.

A harmadik elemzés a diszbiózisban szenvedőkre összpontosított. Ez olyan állapot, amikor a bélflóra egyensúlya felborul. A kutatás kimutatta, hogy a CAG-170 bélbaktérium alacsonyabb szintje összefüggésbe hozható a diszbiózis kialakulásának magasabb kockázatával.

Ez az egyensúlyhiány olyan hosszú távú állapotokhoz kapcsolódik, mint az irritábilis bélszindróma, a sokízületi gyulladás, a szorongás vagy a depresszió.

A mostani felfedezéssel lehetőség nyílik olyan probiotikumok fejlesztésére, amelyek célzottan támogatják az említett baktériumokat. Mivel a CAG-170 bélbaktérium legtöbb típusa nehezen tenyészthető, a kutatók innentől arra koncentrálnak, hogy megtalálják a laboratóriumi vizsgálatuk módját, és így a felfedezéseket potenciális új kezelésekké alakíthassák át.

