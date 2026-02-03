MCC-konferencia: a mesterséges intelligencia klímamegváltás vagy digitális illúzió?

„Ahogy a cím is jelzi, egyfajta kettősségre szeretnénk az eseményen keresztül felhívni a közvélemény figyelmét, hiszen a mesterséges intelligencia, az AI gazdasági és technológiai térhódítása nyilvánvaló. Segít a hatékonyságban, előrejelzésekben, adatvezérelt megoldásokban, de emellett mindennek ára is van, amit viszont sokszor elfelejtünk. Ez pedig a fenntarthatósági dimenzió. Úgyhogy erről szeretnénk majd egy picit beszélgetni és szakértők véleményét is meghallgatni” – mondta el Bárány Balázs, az MCC Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban.

A mesterséges intelligencia nagyon sok adattal tud egyszerre dolgozni. Ez például a meteorológiai előrejelzésnél lehet fontos. Elsősorban az időjárási szélsőségek kapcsán számíthatunk a mesterséges intelligenciára, illetve a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználásával kapcsolatban is tud nekünk segíteni az energiahálózatok optimalizálásával. Tehát elég széles körű a pozitív lehetőségeknek a tárháza – mondta a szakértő, aki szerint

klímaszempontból az egyre növekvő energiaigényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit az adatközpontok kapcsán meg kell oldanunk.

A magyarországi mesterséges intelligencia-stratégia egy komplex terv, ami kitér a hasonló problémákra. „De a dolgok mikéntjét mindig fejleszteni kell, és mindig érdemes újabb szakmai meglátásokat befogadni. Ez feltehetően most is így lesz, hiszen egy 5 éves intervallumról, a 2025–2030 közötti mesterséges intelligencia-stratégiáról beszélünk” – tette hozzá.

A konferencia vendégei között lesz majd Benczúr András, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője, Szegedi Balázs kutatóprofesszor, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Intézet Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának vezetője, illetve Fehérvári Péter AI-szakértő és a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosi iroda képviseletében érkezik majd szerdán.

A rendezvény a Scruton MCC-ben lesz a Tas vezér utca 3-7. szám alatt február 4-én, szerdán délután 5 órától

– mondta Bárány Balázs, az MCC Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban, majd újra hangsúlyozta: „nagyon sok pozitív lehetőséget rejt a mesterséges intelligencia, viszont mindennek ára is van, és van egyfajta kettősség ebben a témában, úgyhogy fontos, hogy erről is beszéljünk.”