Rákellenes Világnap – Van három plusz egy szűrővizsgálat, amire egyszerűen nem mennek az emberek, pedig kéne

A Rákellenes Világnapot 2000 óta tartják.

A következő három év szlogenje az, hogy „Egyediségünkben egyesülve” – mondta az InfoRádióban a Magyar Rákellenes Liga elnöke.

„A betegeket emberközpontú ellátásban kell részesíteni, nemcsak az egyént, a közvetlen környezetét, barátait, rokonait, ismerőseit is be kell vonni, tulajdonképpen az egész népesség számára megoldást kell nyújtani az egészség megőrzésére vonatkozóan” – magyarázta Rozványi Balázs.

Az idei világnapra jelenik meg az Európai Rákellenes Kódex legfrissebb, 5. kiadása, számolt be róla.

„Nemcsak az egyéneknek fogalmaznak meg életmódra vonatkozó tanácsokat, hanem egyszerű ajánlásokat a politikai döntéshozóknak is a figyelmébe ajánlanak: ne dohányozzunk, éljünk aktív életet, mozogjunk minden nap, táplálkozzunk egészségesen, tartsuk meg az egészséges testsúlyt; máris látjuk, hogy ez nem csak a daganatos betegségekkel van összefüggésben, hanem a keringéssel is. A kiadvány sok esetre jó tanácsot nyújthat” – részletezte.

Magyarországon a nőknél az emlőrák és a tüdőrák a leggyakoribb, a férfiaknál a prosztatadaganat és a tüdőrák.

„A rákellenes kódex egyik ajánlása, hogy vegyünk részt a vastagbélszűréseken, az emlőszűrésen, a méhnyakszűrésen és a tüdőszűrésen. Utóbbi még nem népegészségügyi szűrővizsgálat, de a másik három igen, sokkal többen vehetnének részt rajtuk, mint amennyien az elmúlt időszakban részt vettek, sokkal korábban fel lehetne fedezni a daganatos megbetegedéseket” – nyomatékosította.

Sokkal eredményesebben lehetne gyógyítani, a gyógyultak pedig jobb életminőségben élhetnének – tette hozzá a Magyar Rákellenes Liga elnöke.