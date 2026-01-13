ARÉNA - PODCASTOK
Egy brit klinikán sikeresen kezeltek egy ritka, de veszélyes szembetegségben, az úgynevezett hypotoniában szenvedő betegeket egy kísérleti eljárással.
Nyitókép: Getty Images/B2M Productions

Forradalmi eljárás adta vissza egy nő szeme világát

Infostart

Egy brit klinikán sikeresen kezeltek egy ritka, de veszélyes szembetegségben, az úgynevezett hypotoniában szenvedő betegeket egy kísérleti eljárással. A hypotoniás esetekre specializálódott londoni Moorfields Szemészeti Kórházban több betegnek is visszaadta a látását a kezelés.

A londoni Moorfields Szemészeti Kórház a világ első, kifejezetten a hypotonia kezelésére szakosodott intézménye. Egy kísérleti tanulmány szerint az úttörő kezelésben részesült nyolc betegből hét jól reagált a terápiára – idézi a BBC tudósítását a Portfolio.

Közülük az egyik a 47 éves Nicki Guy, aki elsőként kapta meg az új eljárást. Elmondása szerint az eredmények hihetetlenek: „Ez megváltoztatta az életem. Mindent visszakaptam. Láthatom, ahogy a gyerekem felnő. Onnan, hogy csak ujjakat tudtam számolni, és minden homályos volt, eljutottam odáig hogy most már tisztán látok.”

Jelenleg a látásvizsgálati táblának szinte az összes sorát el tudja olvasni. Mindössze egy sorral marad el a vezetéshez szükséges látásélességtől. Ez óriási változás ahhoz képest, hogy korábban gyengénlátóként élt, közelre nagyítót használt, a házban és a szabadban pedig főként emlékezetből tájékozódott – olvasható.

Hypotonia esetén a szemgolyó belső nyomása veszélyesen alacsony szintre csökken, amitől a szem behorpad.

Ez történhet például a szem belsejében található természetes, zselészerű folyadék elégtelen termelődése, trauma vagy gyulladás következtében. Néha szemműtétek vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként alakul ki. Kezelés nélkül a betegek teljesen megvakulhatnak.

Korábban az orvosok szteroidokkal és szilikonolajjal próbálták feltölteni a betegek szemét. Ez azonban hosszú távon mérgező lehet, és nem állít helyre érdemi látást. Még ha a szem hátsó részén lévő, a látásért felelős sejtek működnek is, a szilikonolajon keresztül nehéz átlátni.

A Moorfields szakemberei más megközelítést választottak: egy olcsó, átlátszó, vízbázisú gélt, a hidroxipropil-metilcellulózt használták, amelyet bizonyos szemműtéteknél már eddig is alkalmaztak. Ők azonban nem egyszeri beavatkozásként, hanem új típusú terápiaként fecskendezték be a szem fő üregébe.

Kezelőorvosa, Harry Petrushkin elmondta, hogy Nickivel közösen döntöttek valami teljesen új mellett: olyan anyaggal töltik fel a szemet, amelyen át valóban látni lehet. „Kitaláltuk ezt a megoldást, és csodák csodájára működött. Álmodni sem mertünk volna ilyen eredményről. Valaki, aki minden jel szerint mindkét szemére elveszítette volna a látását, most normálisan él. Ez teljesen rendkívüli” – mondta a szakember a beavatkozás meglepő eredményéről.

Szerinte ugyanez a kezelés évente akár több száz vagy ezer embernek is segíthetne az Egyesült Királyságban. Azon múlik, hogy maradtak-e még működőképes sejtek a szemük hátsó részén.

