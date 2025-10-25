ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Female pulmonologist or oncologist holding chest X-ray scan, inspecting COVID-19 patient lungs, wearing PPE uniform,Coronavirus acute respiratory virus disease infection causing breathing problems
Nyitókép: Plyushkin/Getty Images

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Magyarországon az ingyenes szűréseken való részvétel jóval elmarad az OECD-országok átlagától, ami komoly népegészségügyi veszélyt jelent, ugyanis a daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségek korai felismerése a leghatékonyabb eszköz a gyógyításban, az életmentésben – mondta az InfoRádióban a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Fendler Judit.

Magyarországon lényegében az összes olyan szűrés hozzáférhető, amellyel a leggyakoribb, halálozást okozó betegségeket előre lehet jelezni, de ezeken sajnos alacsony százalékban veszünk részt – mondta az InfoRádióban Fendler Judit. Az Eurostat adatai szerint például Magyarország az emlőszűrésben 25-27 százalékos részvételi aránnyal "büszkélkedhet", miközben ugyanez az adat Dániában, Finnországban, Svédországban 80 százalék körüli, de még Szlovéniában is 77 százalékos. A vastagbélrákszűrésben – amit Magyarországon nem olyan régen vezettek be, de azért 7-8 éve már elérhető, és egy eléggé kellemetlen betegséget lehet vele kiszűrni – 3 százalékon állunk a finn 79-hez képest. A szakember elmondta azt is, hogy a méhnyakrákszűrésben 53 százalékos a magyar arány a svéd 79-hez képest.

„Abszolút felelősek vagyunk az egészségünkért, rendelkezésünkre állnak ezek a szűrési kapacitások, legalábbis a nagyvárosokban. A vidéki lakossághoz helybe kéne vinni a szűréseket, de ennek ellenére a lehetőség megvan” – mondta a Szegedi Tudományegyetem kancellárja.

A szűrővizsgálatok számítanak szerinte a leghatékonyabb eszköznek a daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségek korai felismerésében. Magyarországon a leggyakoribb halálokok a kardiovaszkuláris iszkémiás szívbetegségek – ilyen például az infarktus –, amit nagyon jó eséllyel lehet állapotfelméréssel, különböző vérvétellel kinyerhető adatokkal, illetve kardiológiai ultrahanggal előrejelezni. A daganatos szűrések előnye is egyértelmű, ennek ellenére például a tüdőszűrésen is alacsony a lakossági részvétel. Ezt az eljárást eredetileg nem daganatos betegségek kiszűrésére hozta létre Magyarország, hanem még a TBC kiszűrésére, de a mellkasröntgennel ki tudnak mutatni daganatos betegségeket is. A részvétel azonban jelenleg 10 százalék alatt van, holott még 2011-ben is 20-25 százalék volt.

Más országokban, ahol elterjedt a tüdődaganat szűrése – azért ez még nem olyan elterjedt Nyugat-Európában sem –, jellemzően alacsony dózisú CT-vel dolgoznak – mondta Fendler Judit, hozzátéve, hogy nálunk kísérleti projekt zajlik ezzel az eljárással. Finnország esetében az ilyen szűréseken 55-60 százalékos a részvétel, de Csehországban is 45-50 százalékot mértek.

A megelőzésben nagyon fontos az életmód is, de a szűréseken való részvételt is ösztönözni kellene szerinte.

„Az életmód – például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgás, az elhízás – egy hosszú távú és az egész társadalomra kiterjedő, majdhogynem a bölcsődétől kezdődő edukáció kérdése. Nagyon fontos, de hosszú távon fog eredményeket hozni nehezen mérhető indikátorokkal. A szűrésen való részvétel viszont nagyon jól mérhető. Magyarországnak tényleg remek informatikai háttere van, hiszen az egészségügyi szolgáltatási térbe minden egészségügyi adat felvihető, akár magánszolgáltatónál, akár közszolgáltatónál keletkezik, vagyis a szűrési kapacitás infrastruktúra-bázisa megvan. Rettentő fontos a figyelemfelhívó kampány is" – fogalmazott a Szegedi Tudományegyetem kancellárja.

Hozzátette: két, „kicsit meredek” meglátása van, ez a pozitív és a negatív ösztönzés alkalmazásának szükségessége. Mint mondta, a két módszer olyan országokban, ahol magánbiztosítók is működnek, teljesen természetes és bevett. A pozitív ösztönzés az, hogy ha valaki eljár rendesen szűrésre, alacsonyabb lesz a biztosítási díja, míg a negatív ösztönzés ennek az ellenkezője, a szűréseket kihagyók többet fizetnek.

„Nem hiszek abban, hogy vannak olyan genetikai tényezők, amelyek egyes országok polgárait egészségtudatosabbá teszik, mint másokét, hanem nagyon szisztematikus munkával kell ezt összerakni. Emellett még abban hiszek, hogy ki kell alakítani szűrőkamionokat, legyen bennük alacsony dózisú CT, egy mammográf, egy szívultrahang, megfelelő egészségügyi személyzet, legyenek vérvételre képesek. Az itt kapott eredményeket elemezni kell, összehasonlítani, utánkövetni, adott esetben megszervezni a beteg következő lépését, ez elsősorban infrastruktúra és informatika kérdése" – mondta Fendler Judit, aki szerint nem várható el a vidéken lakóktól az, hogy bemenjenek a legközelebbi nagyvárosba CT-vizsgálatra egy daganatszűrésre. Megtehetik, hiszen adhat erre beutalót a háziorvos, de azért nem életszerű a példa – hangsúlyozta a szakember.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

egészségügy

megelőzés

szűrővizsgálat

szegedi tudományegyetem

fendler judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Egy éve indult el a Semmelweis Egyetem HELP alkalmazásának felnőtt betegségekkel kapcsolatos modulja. Az ingyenes tünetellenőrző applikációnak mára több mint 257 ezer felhasználója van, köztük olyan távoli országokból is, mint Japán, Ausztrália, Kína vagy Kanada. Az app összesen 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 tünetet tartalmaz.
Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy "kitalált egy háborút" a latin-amerikai ország ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

The deployment of the USS Gerald R Ford marks a major escalation in what the US says is a campaign to target drug traffickers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 06:00
Szombaton a határon táncol az időjárás
2025. október 24. 21:45
Bevezetik a sorkatonaságot a horvátok, orosz különmegbízott érkezett Amerikába – a nap hírei
×
×
×
×