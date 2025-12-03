ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Cropped image of screen showing researcher looking in a microscope fertilising an egg. Intracytoplasmic sperm injection.
Nyitókép: Morsa Images/Getty Images

Utolérte a kutyaklónozás divatja a milliárdosokat

Infostart

Dolly, a bárány 1997-es születése óta a klónozás egyre nagyobb üzlet. A hírességek körében ez divat is lett: a hírek szerint Tom Brady NFL-legenda és Barbara Streisand színésznő is klónoztatták a kutyáikat.

A klónozás nemcsak drága, de egészségügyi kockázatokkal is jár a „másolatok” számára. A klónozott malacok 48 százaléka életük első hónapjában elpusztul, a szarvasmarha-klónoknál pedig mozgásszervi problémák, mint a sántaság és ínproblémák is jelentkeztek. Bár már egy évszázada kísérleteznek különféle állatok klónozásával, még ma is csupán 16 százalékos a sikerességi ráta – írja a 24.hu a sciencealert.com cikke alapján.

Nagyon nagy az esélye annak is, hogy a klónozott háziállat egyáltalán nem hasonlít majd az eredetire – személyiségben, viselkedésben és megjelenésben is eltérő lehet.

A klónozás alapelve egy élőlény pontos genetikai másolatának létrehozása. Ahogy az egypetéjű ikrek azonos genetikai profillal rendelkeznek, az állati klónok genetikailag azonosak azzal a „szülővel”, amelyből a genetikai anyagot kinyerik.

Az állati klónozás folyamatát szomatikus sejtmagátültetésnek vagy SCNT-nek nevezik. A genetikai anyagot egy adott sejt magjából távolítják el, majd egy olyan petesejtbe helyezik át, amelyből eltávolították a sejtmagot. Megfelelő körülmények között a petesejtből egy új szervezet – vagyis klón – fejlődhet. Háziállatok klónozásának esetében a kezelt petesejtet egy nőstény állatba kell átültetni, aki kihordja, majd életet ad a teljesen kifejlett klónnak.

A klónozás hasznos lehet a veszélyeztetett fajok megvédése szempontjából, de ugyanez nem mondható el a háziállatok esetében. A menhelyeken ma is több millió állat sínylődik világszerte, így a klónozás költségét, vagyis azt a több mint 50 ezer dolláros (16,3 millió forintos) összeget jobban is el lehetne költeni.

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Lettország azt fontolgatja, hogy felszedi az orosz határra vezető vasúti síneket. A baltikumi országban ezt biztonsági fenyegetésekkel indokolják. A kérdés szítja feszültséget Moszkva és NATO-tag szomszédai között.
 

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

„Fontos nap a béke ügyében” – Orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek Moszkvában

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Emelkedett Amerika

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután, míg Amerikában jó volt a hangulat.

Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka

Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Kremlin signals no breakthrough after Ukraine talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

2025. december 2. 08:58
Kiderült, miért nem AI-oznak a kisvállalkozások
2025. december 2. 05:36
Szigorítás jön a töltőknél
