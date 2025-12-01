ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.64
usd:
329.09
bux:
0
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Most kiderül minden, újra felmérik Európa lakosságának egészségét

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

December 15-ig tart Magyarországon az európai lakossági egészségfelmérés. A kutatás kérdéseit 12 ezer véletlenszerűen kiválasztott magyarnak teszik fel. A válaszok alapján átfogó kép alkotható a hazai lakosság egészségi állapotáról, és az azt befolyásoló tényezőkről, ráadásul a válaszolók vásárlási utalványt is kapnak – mondta el az InfoRádióban Gombos Veronika, a felmérést lebonyolító Központi Statisztikai Hivatal szóvivője.

Az európai lakossági egészségfelmérés segítségével átfogó képet szeretnének kapni a lakosság egészségi állapotáról és életviteléről, az önellátási korlátozottság mértékéről, a testmozgási szokásokról, táplálkozási viszonyokról és az egészségkárosító magatartásformákról. Emellett információt nyerhetnek az egészségügyi ellátórendszer igénybevételének gyakoriságáról és az ellátással való elégedettségről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről.

Az európai lakossági egészségi felmérésére 2009 óta immár negyedik alkalommal kerül sor Magyarországon, a felmérés végrehajtását uniós jogszabály írja elő minden tagállam számára.

Az időszakosan ismétlődő egészségfelmérés által nem csak az egészségi állapot és az azt befolyásoló életmódbeli tényezők közötti összefüggések tárhatók fel, hanem a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változások is követhetők.

Az adatgyűjtés egységes módszertana és kérdőíve lehetővé teszi, hogy az eredmények nemzetközileg is összehasonlíthatók legyenek, a felvétel során nyert adatok hozzájárulnak a tagországok egészségpolitikai intézkedéseinek kidolgozásához, az egészségügyi ellátórendszerek minőségének javításához, valamint kulcsfontosságúak az egészségüggyel és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kutatások, programok kialakításában is.

Az adatokból kiszámíthatók a minden tagállamtól elvárt mutatók, az úgynevezett egészségindikátorok.

Mint az InfoRádió Gombos Veronikától, a KSH szóvivőjétől megtudta, a vizsgálat a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosságra terjed ki.

Az intézményekben, például idősek otthonában, bentlakásos szociális intézményekben, börtönben élők kimaradnak.

A felmérés eredményeinek első hazai közlése 2026 tavaszán várható. A tagállamok validált adatai az Eurostat honlapján ezt követően lesznek elérhetők.

A felmérés szeptember 15. és december 15. között zajlik, Magyarországon 538 településen 12 ezer véletlen mintavétellel kiválasztott személy megkeresésével. A kiválasztott, de ez idáig nem válaszoló személyeket a KSH Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra küldött levélben kéri fel ismételten a részvételre.

A kérdőív december 15-ig kitölthető az interneten, azokat pedig, akik nem élnek az internetes kitöltés lehetőségével, fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel személyesen vagy telefonon.

Internetes kitöltés esetén 5000, összeírói közreműködéssel történő kitöltés esetén 1000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak a válaszadók.

A válaszadás így is önkéntes.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra összesítve, az egyedi azonosítás lehetőségét kizárva használják fel.

A lakossági felmérés válaszadóinak egy kisebb csoportján pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos táplálkozási és tápláltsági állapotvizsgálatot végez az ország 219 településén egészségügyi szakemberek bevonásával, az ebben való részvételt okoskarkötővel és 15 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal köszönik meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Most kiderül minden, újra felmérik Európa lakosságának egészségét

felmérés

ksh

egészség

gombos veronika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát

Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát

Összeütközött egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán Hatvannál, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 1.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 1.)

A Pénzcentrum 2025. december 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 06:52
Az MI kicsit másképp látja a Föld felszínét
2025. december 1. 05:15
Megállapították, hogy mennyi D-vitamint kell egyenek a magyarok ősszel
×
×
×
×