Most kiderül minden, újra felmérik Európa lakosságának egészségét

Az európai lakossági egészségfelmérés segítségével átfogó képet szeretnének kapni a lakosság egészségi állapotáról és életviteléről, az önellátási korlátozottság mértékéről, a testmozgási szokásokról, táplálkozási viszonyokról és az egészségkárosító magatartásformákról. Emellett információt nyerhetnek az egészségügyi ellátórendszer igénybevételének gyakoriságáról és az ellátással való elégedettségről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről.

Az európai lakossági egészségi felmérésére 2009 óta immár negyedik alkalommal kerül sor Magyarországon, a felmérés végrehajtását uniós jogszabály írja elő minden tagállam számára.

Az időszakosan ismétlődő egészségfelmérés által nem csak az egészségi állapot és az azt befolyásoló életmódbeli tényezők közötti összefüggések tárhatók fel, hanem a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változások is követhetők.

Az adatgyűjtés egységes módszertana és kérdőíve lehetővé teszi, hogy az eredmények nemzetközileg is összehasonlíthatók legyenek, a felvétel során nyert adatok hozzájárulnak a tagországok egészségpolitikai intézkedéseinek kidolgozásához, az egészségügyi ellátórendszerek minőségének javításához, valamint kulcsfontosságúak az egészségüggyel és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kutatások, programok kialakításában is.

Az adatokból kiszámíthatók a minden tagállamtól elvárt mutatók, az úgynevezett egészségindikátorok.

Mint az InfoRádió Gombos Veronikától, a KSH szóvivőjétől megtudta, a vizsgálat a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosságra terjed ki.

Az intézményekben, például idősek otthonában, bentlakásos szociális intézményekben, börtönben élők kimaradnak.

A felmérés eredményeinek első hazai közlése 2026 tavaszán várható. A tagállamok validált adatai az Eurostat honlapján ezt követően lesznek elérhetők.

A felmérés szeptember 15. és december 15. között zajlik, Magyarországon 538 településen 12 ezer véletlen mintavétellel kiválasztott személy megkeresésével. A kiválasztott, de ez idáig nem válaszoló személyeket a KSH Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra küldött levélben kéri fel ismételten a részvételre.

A kérdőív december 15-ig kitölthető az interneten, azokat pedig, akik nem élnek az internetes kitöltés lehetőségével, fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel személyesen vagy telefonon.

Internetes kitöltés esetén 5000, összeírói közreműködéssel történő kitöltés esetén 1000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak a válaszadók.

A válaszadás így is önkéntes.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra összesítve, az egyedi azonosítás lehetőségét kizárva használják fel.

A lakossági felmérés válaszadóinak egy kisebb csoportján pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos táplálkozási és tápláltsági állapotvizsgálatot végez az ország 219 településén egészségügyi szakemberek bevonásával, az ebben való részvételt okoskarkötővel és 15 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal köszönik meg.