Egy régész búvár kiemeli a tó fenekén talált több mint ezer éves lándzsát az üledékből.
Nyitókép: YouTube/Centre for Underwater Archaeology NCU Torun

Lenyűgöző középkori fegyvereket emeltek ki egy tó mélyéről – videó

Infostart

Egyebek mellett négy lándzsát is találtak a régészek egy lengyelországi tóban, köztük egy olyat, aminek a közel ezeréves fanyele is megőrződött.

Négy kiváló állapotban fennmaradt középkori lándzsát hoztak felszínre egy lengyelországi tó mélyéről – írja a Toruńi Mikołaja Kopernika Egyetem közleménye nyomán a 24.hu. A szakértők úgy vélik, hogy a fegyverek a 10-11. századból származnak.

Az egyetem búvárrégészei régóta kutatják a Lednica tavat, amelyben eddig már 145 baltát, 64 lándzsahegyet és 8 kardot találtak.

A gyűjtemény idén 4 lándzsával bővült, amelyek közül egy igazán különleges, ugyanis 2,1 méteres nyele is megőrződött.

Andrzej Pydyn, az egytem professzora hangsúlyozta, az ilyesmi rendkívül ritka: ez mindössze a harmadik tóban talált lándzsa, amelynek ilyen jó állapotú nyele van. A fegyver másik különlegessége, hogy egy szarvasagancs gyűrűvel volt díszítve.

A második lándzsahegy alakja egy fűzfa levelére hasonlít, ami gyakori forma volt a középkori európai lándzsahegyeknél, a harmadik fegyver pedig háromszögletű.

A régészeket azonban a leginkább a negyedik hegy nyűgözte le, amely egy gazdagon díszített, szárnyakkal ellátott fegyver. Acélból készült, ám több helyen arannyal, ezüsttel és bronzzal vonták be, felszínét aprólékos motívumokkal dekorálták.

Vagyis valószínűleg egy magas rangú, gazdag emberé lehetett, hatalmat és erőt szimbolizálhatott.

Egyelőre nem világos, miért fekszik ennyire sok középkori fegyver a tó fenekén, ám vannak elképzelések ezzel kapcsolatban. Az egyik elmélet szerint egy véres csata során eshettek a vízbe, amelyet a tó közepén fekvő szigetre vezető hídon, illetve hajókon vívtak. A másik feltevés pedig úgy tartja, vallási rítusok részeként, direkt helyezhették a tóba azokat.

A Toruńi Mikołaja Kopernika Egyetem számos fotót is közölt weboldalán a fegyverek kiemeléséről, illetve egy videós beszámolót is készített:

