ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.58
usd:
331.99
bux:
0
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrán katonák a lövészárokban, a donyecki régióbeli Zajceve falunál 2022. május 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Száz év szunnyadás után újra öl ez a betegség – az ukrán lövészárkokban

Infostart

Pedig ma már van antibiotikum is. De a fronton a körülmények különösen is ideálisak a terjedésre.

Első világháborús betegség került elő az ukrán lövészárkokból, szinte mindenki belehal, aki elkapja; a gázgangréna-betegségről van szó, amelynek robbanásszerű megjelenéséről számoltak be az orvosok az ukrán lövészárkokból érkező katonák esetében. A bakteriális fertőzés túlélési esélye márpedig csekély.

A The Telegraph-ra támaszkodva a vg.hu azt írja, még a legjobb kórházakban sem lenne sok esély a betegség ellen, ami most tempósan terjed a fronton. A kórházak mégsem adják fel, a sebészi kezelést intenzív osztályos ellátás követi, széles spektrumú antibiotikummal. A betegséget kísérően így is általában vérmérgezés alakul ki, aztán jön a sokszervi elégtelenség, a lélegeztetőgép, a vese- vagy májpótló kezelés. Ezeken mind túl kell jutni ahhoz, hogy esély legyen a túlélésre, ezután jöhetne az elveszett szövetek visszaépítése, helyreállítása, illetve plasztikai műtétek sora.

Kezelés nélkül a halál gyakorlatilag biztos, a katonák sebeit nem tisztítják a fronton, ami melegágya ennek a betegségnek.

Az első világháború úgy keveredik ide, hogy akkor a katonák sáros, nedves lövészárkokban, és gyakran trágyával telített mezőkön harcoltak, amelyek mindegyike clostridium baktériumokat hordozott. A golyók és repeszek mély, kusza sebeket okozhattak, amelyek kiterjedt elhalt szövetekkel jártak, így ideális környezetet teremtettek a baktériumok szaporodásához. Az evakuálás és a sebészeti beavatkozás gyakran késett, és azonnali sebtisztítás nélkül a fertőzések gyorsan terjedtek. Az antibiotikumok több mint száz éve pedig még nem álltak rendelkezésre.

Kezdőlap    Tudomány    Száz év szunnyadás után újra öl ez a betegség – az ukrán lövészárkokban

ukrajna

betegség

lövészárok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

Farkas András: a magyar nyugdíjrendszerbe kódolva van a relatív elszegényedési folyamat

A nyugdíjszakértő szerint az aktuális inflációval megemelt nyugdíjak nem veszítenek vásárlóértékükből, de gyakorlatilag ez nem nyugdíjemelés, hanem karbantartás. A nyugdíjak vásárlóértéke Magyarországon minden évben elszakad az aktív keresetektől. Tavaly hat és fél, idén várhatóan négy és fél százalékkal – mondta az InfoRádióban Farkas András, a Nyugdíjguru honlap alapítója.
Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna válhat a világ első országává, amely hamarosan beveti a világ első "drónfalát" a francia Atreyd startup fejlesztésének köszönhetően. Az egyedülálló védelmi rendsze elsősorban a kritikus infrastruktúra védelmére szolgál majd, és akár száz drón egyidejű irányítását is lehetővé teszi egyetlen kezelő számára. Mindeközben súlyos korrupciós botrány rázta meg Volodimir Zelenszkij bizalmi körét, mely közepén Timur Mindics található, az ukrán elnök közeli szövetségése és korábbi üzleti partnere - írja a Kyiv Independent. Ezzel párhuzamosan az ukrán United24 arról cikkezett: Vlagyimir Putyin állítólag legalább három, szinte teljesen azonos, de különböző helyeken található "bézs szóbából" irányítja Oroszországot, hogy elrejtse valódi tartózkodási helyét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai front legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szinte az egész ország ködbe borul: érdemes lesz rétegesen öltözködni

Szinte az egész ország ködbe borul: érdemes lesz rétegesen öltözködni

Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump signs spending bill to end longest shutdown in US history

Trump signs spending bill to end longest shutdown in US history

He signed it into law just hours after the House of Representatives voted 222-209 to approve it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 07:10
Egy lépéssel közelebb a rejtélyes betegség megértéséhez – magyaroknak hála
2025. november 13. 05:48
Varázsolhatunk a Google újításával
×
×
×
×