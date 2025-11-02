Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

November 3-án, hétfőn lesz kétszáz éve, hogy Széchenyi István a pozsonyi országgyűlésen megtette felajánlását a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A jubileum alkalmából november 5-étől, szerdától megkezdődik a Tudományünnep programsorozat. A rendezvények helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia székháza lesz. A részvétel minden programon, előadáson ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges.

Az MTA kommunikációs főosztályvezetője az InfoRádióban elmondta: a 200. évforduló alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia vezetői hétfőn, Pozsonyban megkoszorúzzák azt az emléktáblát, amely Széchenyi István felajánlásnak állít emléket. Az MTA delegációja ez után a Szlovák Tudományos Akadémiával közös rendezésű konferencián vesz részt a szlovák fővárosban.

A hazai ünnepi programsorozat november 5-én, szerdán kezdődik. Aznap nyílik meg az MTA székházában a 200 év kincsei című kiállítás, ahol

a nagyközönség most először láthatja együtt egy helyen a többi közt a Szózat kéziratát, Az ember tragédiája első kiadását, a Bori noteszt, valamint Széchenyi István, Kölcsey Ferenc és Jókai Mór portréit.

Ugyancsak szerdán indul a Magyar Tudomány Ünnepének jubileumi kiadása. A megnyitót követően az eredeti pompáját visszanyert Díszteremben tartják az ünnepélyes nyitórendezvényt.

Simon Tamás tájékoztatása szerint a Magyar Tudomány Ünnepe november 12-ig tart, tehát egy héten át várják az érdeklődőket programokkal, tárlatokkal, előadásokkal. Utóbbiak közül kiemelte Szabó Andrea ismeretterjesztő előadását, amely november 5-én este fél hétkor kezdődik. A szociológus, politológus a 2024-es Aktív fiatalok című kutatás adatai alapján azt mutatja be, hogy a mai egyetemisták és végzős középiskolások hogyan látják saját lehetőségeiket, országukat, jövőjüket, és milyen társadalmi mintázatok rajzolódnak ki a Magyarországon kívüli továbbtanulási vagy letelepedési szándék mögött. Az MTA kommunikációs főosztályvezetője hozzátette: a téma apropóját az adja, hogy egyre több diák kezdi meg külföldi tanulmányait közvetlenül a középiskola után, ami szerinte „nem egy jó tendencia”.

November 7-én, pénteken este Pál Csaba és Papp Balázs szegedi evolúcióbiológusok lesznek a Tudományünnep vendégei, akik arról beszélnek, hogy mit lehet tenni, illetve milyen fegyvereink, eszközeink lehetnek az egyre több kórházi fertőzést okozó szuperbaktériumok ellen. A két tudós ennek a kutatásában a világ élvonalában van, és a saját kutatásaikról is beszámolnak majd az érdeklődőknek.

November 10-én, hétfőn a nagy sikerű Hunyadi-sorozat kapcsán Pálosfalvi Tamás történész az 1456-os nándorfehérvári diadalról tart előadást.

A középkorkutató előadásában a források eredetével, hitelességével és értelmezésével kapcsolatos kérdéseket járja körül, valamint azt is, hogyan alakították a csata és szereplőinek képét az emlékezetpolitikai szempontok és az irodalmi, illetve filmes feldolgozások. Az előadást követő beszélgetésben Pálosfalvi Tamás és a Hunyadi-sorozatban Újlaki Miklóst alakító Medveczky Balázs arra keresik a választ, van-e, és ha igen, milyen felelőssége a filmes ábrázolásnak egy történelmi esemény értelmezésében.

November 11-én, kedden Balatonyi Judit Flóra kulturális antropológus, néprajzkutató feltárja, hogy a Covid-időszak alatt miért növekedett meg szignifikánsan a házasságkötések száma Magyarországon. Az előadónak idén jelent meg #Karanténesküvők című kötete, amely a pandémia idején kötött házasságok és a házasságkötések jelentéseinek és funkciónak változásvizsgálatát végzi el.

A tudományokat népszerűsítő előadás-sorozat zárásaként november 12-én, szerdán Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-kutató tart előadást Jókai Mór és a tudományok címmel. Simon Tamás kiemelte: a közkedvelt regényíróról sokan tudják, hogy szenvedélyesen érdeklődött a tudományok iránt. Az előadás nemcsak abba kínál bepillantást, mit gondolt Jókai a tudományokról, hanem abba is, milyen módszerekkel gyűjtötte az ismereteket és hogyan jelentek meg azok főhősei életében.

A Simon Tamás által felsorolt előadások mindegyike este lesz, de felhívta a figyelmet, hogy napközben is lesznek ilyen programok, számos kutatót, történészt, tudóst kértek fel, hogy a Tudományünnep alkalmából tiszteljék meg jelenlétükkel és előadásukkal a jubileumi programsorozatot. További részletek a Jubileumi Tudományünnep 2025 honlapján olvashatók, a részletes eseménynaptár pedig megtekinthető itt.

Simon Tamás elmondta: bár az előadások ingyenesek, a Díszterem befogadóképessége korlátozott, háromszáz főnek jut hely, így érdemes időben regisztrálni azoknak, akiknek felkeltették az érdeklődését a programok, előadások.