Budapest, Hungary - 4 December, 2014: The beautiful building of the Hungarian Academy of Sciences at night
Nyitókép: Getty Images

Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A Magyar Tudományos Akadémia székházában november 5. és 12. között érdekes ismeretterjesztő kiállításokkal, programokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket. Előadást tart többek között Pálosfalvi Tamás történész, Szabó Andrea szociológus, politológus, valamint két szegedi evolúcióbiológus, Pál Csaba és Papp Balázs is.

November 3-án, hétfőn lesz kétszáz éve, hogy Széchenyi István a pozsonyi országgyűlésen megtette felajánlását a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A jubileum alkalmából november 5-étől, szerdától megkezdődik a Tudományünnep programsorozat. A rendezvények helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia székháza lesz. A részvétel minden programon, előadáson ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges.

Az MTA kommunikációs főosztályvezetője az InfoRádióban elmondta: a 200. évforduló alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia vezetői hétfőn, Pozsonyban megkoszorúzzák azt az emléktáblát, amely Széchenyi István felajánlásnak állít emléket. Az MTA delegációja ez után a Szlovák Tudományos Akadémiával közös rendezésű konferencián vesz részt a szlovák fővárosban.

A hazai ünnepi programsorozat november 5-én, szerdán kezdődik. Aznap nyílik meg az MTA székházában a 200 év kincsei című kiállítás, ahol

a nagyközönség most először láthatja együtt egy helyen a többi közt a Szózat kéziratát, Az ember tragédiája első kiadását, a Bori noteszt, valamint Széchenyi István, Kölcsey Ferenc és Jókai Mór portréit.

Ugyancsak szerdán indul a Magyar Tudomány Ünnepének jubileumi kiadása. A megnyitót követően az eredeti pompáját visszanyert Díszteremben tartják az ünnepélyes nyitórendezvényt.

Simon Tamás tájékoztatása szerint a Magyar Tudomány Ünnepe november 12-ig tart, tehát egy héten át várják az érdeklődőket programokkal, tárlatokkal, előadásokkal. Utóbbiak közül kiemelte Szabó Andrea ismeretterjesztő előadását, amely november 5-én este fél hétkor kezdődik. A szociológus, politológus a 2024-es Aktív fiatalok című kutatás adatai alapján azt mutatja be, hogy a mai egyetemisták és végzős középiskolások hogyan látják saját lehetőségeiket, országukat, jövőjüket, és milyen társadalmi mintázatok rajzolódnak ki a Magyarországon kívüli továbbtanulási vagy letelepedési szándék mögött. Az MTA kommunikációs főosztályvezetője hozzátette: a téma apropóját az adja, hogy egyre több diák kezdi meg külföldi tanulmányait közvetlenül a középiskola után, ami szerinte „nem egy jó tendencia”.

November 7-én, pénteken este Pál Csaba és Papp Balázs szegedi evolúcióbiológusok lesznek a Tudományünnep vendégei, akik arról beszélnek, hogy mit lehet tenni, illetve milyen fegyvereink, eszközeink lehetnek az egyre több kórházi fertőzést okozó szuperbaktériumok ellen. A két tudós ennek a kutatásában a világ élvonalában van, és a saját kutatásaikról is beszámolnak majd az érdeklődőknek.

November 10-én, hétfőn a nagy sikerű Hunyadi-sorozat kapcsán Pálosfalvi Tamás történész az 1456-os nándorfehérvári diadalról tart előadást.

A középkorkutató előadásában a források eredetével, hitelességével és értelmezésével kapcsolatos kérdéseket járja körül, valamint azt is, hogyan alakították a csata és szereplőinek képét az emlékezetpolitikai szempontok és az irodalmi, illetve filmes feldolgozások. Az előadást követő beszélgetésben Pálosfalvi Tamás és a Hunyadi-sorozatban Újlaki Miklóst alakító Medveczky Balázs arra keresik a választ, van-e, és ha igen, milyen felelőssége a filmes ábrázolásnak egy történelmi esemény értelmezésében.

November 11-én, kedden Balatonyi Judit Flóra kulturális antropológus, néprajzkutató feltárja, hogy a Covid-időszak alatt miért növekedett meg szignifikánsan a házasságkötések száma Magyarországon. Az előadónak idén jelent meg #Karanténesküvők című kötete, amely a pandémia idején kötött házasságok és a házasságkötések jelentéseinek és funkciónak változásvizsgálatát végzi el.

A tudományokat népszerűsítő előadás-sorozat zárásaként november 12-én, szerdán Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-kutató tart előadást Jókai Mór és a tudományok címmel. Simon Tamás kiemelte: a közkedvelt regényíróról sokan tudják, hogy szenvedélyesen érdeklődött a tudományok iránt. Az előadás nemcsak abba kínál bepillantást, mit gondolt Jókai a tudományokról, hanem abba is, milyen módszerekkel gyűjtötte az ismereteket és hogyan jelentek meg azok főhősei életében.

A Simon Tamás által felsorolt előadások mindegyike este lesz, de felhívta a figyelmet, hogy napközben is lesznek ilyen programok, számos kutatót, történészt, tudóst kértek fel, hogy a Tudományünnep alkalmából tiszteljék meg jelenlétükkel és előadásukkal a jubileumi programsorozatot. További részletek a Jubileumi Tudományünnep 2025 honlapján olvashatók, a részletes eseménynaptár pedig megtekinthető itt.

Simon Tamás elmondta: bár az előadások ingyenesek, a Díszterem befogadóképessége korlátozott, háromszáz főnek jut hely, így érdemes időben regisztrálni azoknak, akiknek felkeltették az érdeklődését a programok, előadások.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Tudomány    Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

Kétszáz éves az MTA – kezdődik a Jubileumi Tudományünnep

A Magyar Tudományos Akadémia székházában november 5. és 12. között érdekes ismeretterjesztő kiállításokkal, programokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket. Előadást tart többek között Pálosfalvi Tamás történész, Szabó Andrea szociológus, politológus, valamint két szegedi evolúcióbiológus, Pál Csaba és Papp Balázs is.
