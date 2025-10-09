ARÉNA - PODCASTOK
Az Erõmûvek Éjszakája egyik helyszíne, a Csepel II Erõmû 2022. október 13-án. Országszerte 70 helyszínen látogathatók az erõmûvek az idei Erõmûvek Éjszakáján, október 28-án, amelyre rekordszámú, csaknem hatezer látogatót várnak a szervezõk. Az ország legnagyobb és legnépszerûbb energiaipari rendezvényének célja, hogy a közmûszolgáltatások mûködésének bemutatásával felhívja a figyelmet a tudatos erõforrás felhasználásra a környezet védelme érdekében.MTI/Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Erőművek éjszakája: egy napra megnyílnak a veszélyes üzemek

Infostart / InfoRádió - Király István Dániel

Október 17-én rendezik az Erőművek éjszakáját. A látogatók országszerte több mint 80 helyszínen pillanthatnak be a mindennapok kényelmét és az ország működését biztosító energia- és közműszolgáltatók világába. A részvételi regisztrációra a szabad időpontok száma folyamatosan csökken, de még vannak lefoglalható helyek – mondta el az InfoRádióban Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője.

Hatodik alkalommal rendezi meg az energiahivatal, valamint csatlakozó partnerei: az erőművek, közműszolgáltatók, hulladékfeldolgozók és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége az Erőművek éjszakáját. A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan jut el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen villamos energia, földgáz, tiszta víz és meleg az otthonainkba, valamint hogyan zajlik a háztartási és ipari hulladékok feldolgozása.

Az erőművek mellett távfűtőművek, földgáz- és olajipari társaságok, víziközmű szolgáltatók, hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó társaságok telephelyei, víztisztítói, szennyvízkezelői tekinthetők meg október 17-én – ismertette az InfoRádióban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője. Több mint 80 helyszínen várják a jelentkezőket az ingyenes, regisztrációhoz kötött rendezvényekre.

A regisztrációs lehetőség elindulása után, már az első napokban nagyon sok helyen megteltek a helyek. Scherer Zsolt ezért azt javasolja, hogy érdemes nemcsak a lakóhelyünk környékén található erőművekre rákeresni, hanem egy kirándulással egybekötni a programot.

A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy elérhető az online jelentkezés még a lázbérci víztározóhoz, az FGSZ városföldi kompresszorállomáshoz. Várja az érdeklődőket a rákoskeresztúri fűtőmű, a szegedi távfűtő, a pápai csatornamű, a kaposvári gázmotoros erőmű és a zöldfűtőmű, a zsámbéki szennyvíztisztító. A Veolia oroszlányi és dorogi erőműve, a tatabányai hőerőmű, a zalaegerszegi víztisztító, illetve a gyáli és a hódmezővásárhelyi hulladékkezelő is várja még a jelentkezőket.

„A korlátozottabb létszám indokolt a veszélyes üzemekben” – hívta fel a figyelmet Scherer Zsolt, hozzátéve, hogy az intézményekben dolgozó szakemberek kalauzolják végig az érdeklődőket, akik így remélhetőleg tudatosabb felhasználói is lesznek az energiának, a víznek. „Abban reménykedünk, hogy sok fiatal látogat el az Erőművek éjszakájára, és lesz köztük, akinek segít a pályaválasztásban is a kirándulás” – mondta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője.

Az egyes helyszínekre regisztrálni az eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet. A MEKH Facebook-oldalán pedig a szervezők további érdekességeket osztanak meg a rendezvénnyel kapcsolatban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Erőművek éjszakája: egy napra megnyílnak a veszélyes üzemek

mekh

scherer zsolt

magyar távhőszolgáltatók szakmai szövetsége

erőművek éjszakája

