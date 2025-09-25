Kutató: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Földvári Gábor szerint túlzás a horrorkullancs kifejezés használata, különösen azért, mert ezek a kullancsok évről évre érkeztek korábban is Magyarországra a vándormadarakkal, most az újdonság az az, hogy a klímaváltozás miatt egyre inkább képesek megtelepedni nálunk is ezek a kullancsok, és nem pusztulnak el. A következő fejlődési alakjukba át tudnak vedleni, így keresnek gazdát, például lovakon, szarvasmarhákon, de akár emberen is megfigyeltek már ilyen Hyalomma kullancsokat hazánkban is – magyarázta.

„Amiatt kell különösen figyelemmel lennünk ezekre a kullancsokra, mert olyan kórokozókat terjesztenek, amelyek Magyarországon nem ismertek, nem őshonosak, ezek között van egy kiemelt jelentőségű, a krími-kongói vérzéses láz vírusa, amelyre nincsen jelenleg sem védőoltás, sem gyógykezelés,

a halálozási aránya pedig eléri a harminc százalékot, emiatt kell nagyon figyelemmel lennünk arra, ha valahol az országban megjelenik ez a kullancs”

– mondta a kutató.

Földvári Gábor azt is elmondta, hogy ezért hozták létre öt évvel ezelőtt a Kullancsfigyelő közösségi kutatói projektet, és a lakosság segítségével sikeresen gyűjtik be a hazánkban megjelelő példányokat. Egyrészt fényképet küldenek az észlelők, de arra is kérik őket, hogy lehetőleg az adott példányt is juttassák el a kutatóknak, mert így tudják laboratóriumban is vizsgálni az új kullancsokat. Az eddigi vizsgálatok mind negatív eredménnyel zárultak, a krími-kongói vérzéses láz vírusát még egyetlen hazai példányban sem találták meg. Egy rokon vírus viszont már felbukkant, amely azonban nem veszélyes emberekre.

A programban találtak egy eddig ismeretlen vírust is, amelynek a nukleinsavsorrendje eddig csak egy nemzetközi adatbázisban szerepelt. A kutatók a pécsi Virológiai Nemzeti Laborral közösen adták meg a vírus első molekuláris biológiai leírását. Még további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megtalálják a gazdakörét, hogy milyen gerinces állatokban fordul elő, és

még az is várat magára, hogy kiderüljön, emberekre vagy háziállatokra lehet-e veszélyes.

Már Budakeszin is megjelent a Hyalomma kullancs, de Földvári Gábor szerint ez nem meglepő, a vándormadarakkal az ország bármely pontján eljuthat, de hozzátette, semmiféle riadalomra nincsen ok, hiszen a kullancs önmagában általában nem hordozza ezt a veszélyes vírust. Azt viszont javasolja, hogy érdemes odafigyelni, könnyen felismerhetők ezek a rovarok, mert nagy méretű, gyors mozgású kullancsok, és sávozott csíkos lábuk van, ezért szabad szemmel is jól megkülönböztethetők a hazai fajoktól.

„A legfontosabb, hogy észrevegyük, ha egy ilyennel van dolgunk, egy fotót érdemes róla készíteni, ezt vagy a mobilapplikációval, vagy e-mailen beküldeni hozzánk, és a példányt pedig el kell tenni, hogy a későbbi vizsgálatokat el tudjuk végezni” – hangsúlyozta a kutató.

Azt is kiemelte, hogy ha ilyen Hyalomma kullancsot észlelünk magunkon, ugyanúgy kell eljárni, mint más kullancsok esetében, ugyanakkor az eddigi észlelések során nem szívott vért az állat így könnyen, csipesszel vagy akár szabad kézzel is befogható volt.

„Amíg nem csípett a kullancs, nem kezdett el vért szívni, addig nem jelent közvetlen fertőzésveszélyt, és nyugodtan el lehet tenni egy fiolába, vagy a gyógyszeres tégelybe, és a kézfertőtlenítéssel pedig mindenféle egyéb következményt meg tudunk előzni” – mondta Földvári Gábor.