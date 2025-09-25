ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.45
usd:
333.14
bux:
98376.68
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hyalomma kullancs
Nyitókép: Földvári Gábor/Ökológiai Kutatóközpont

Kutató: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Új, eddig ismeretlen vírust találtak a kutatók a nálunk is megjelent Hyalomma kullancsfaj egyik példányában, a rettegett krími-kongói vérzéses láz vírusát viszont eddig egyetlen hazai példány sem hordozta – tudta meg az InfoRádió Földvári Gábortól. 2021 óta itthon 26 Hyalomma kullancsot azonosítottak, és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa szerint bárhol felbukkanhat.

Földvári Gábor szerint túlzás a horrorkullancs kifejezés használata, különösen azért, mert ezek a kullancsok évről évre érkeztek korábban is Magyarországra a vándormadarakkal, most az újdonság az az, hogy a klímaváltozás miatt egyre inkább képesek megtelepedni nálunk is ezek a kullancsok, és nem pusztulnak el. A következő fejlődési alakjukba át tudnak vedleni, így keresnek gazdát, például lovakon, szarvasmarhákon, de akár emberen is megfigyeltek már ilyen Hyalomma kullancsokat hazánkban is – magyarázta.

„Amiatt kell különösen figyelemmel lennünk ezekre a kullancsokra, mert olyan kórokozókat terjesztenek, amelyek Magyarországon nem ismertek, nem őshonosak, ezek között van egy kiemelt jelentőségű, a krími-kongói vérzéses láz vírusa, amelyre nincsen jelenleg sem védőoltás, sem gyógykezelés,

a halálozási aránya pedig eléri a harminc százalékot, emiatt kell nagyon figyelemmel lennünk arra, ha valahol az országban megjelenik ez a kullancs”

– mondta a kutató.

Földvári Gábor azt is elmondta, hogy ezért hozták létre öt évvel ezelőtt a Kullancsfigyelő közösségi kutatói projektet, és a lakosság segítségével sikeresen gyűjtik be a hazánkban megjelelő példányokat. Egyrészt fényképet küldenek az észlelők, de arra is kérik őket, hogy lehetőleg az adott példányt is juttassák el a kutatóknak, mert így tudják laboratóriumban is vizsgálni az új kullancsokat. Az eddigi vizsgálatok mind negatív eredménnyel zárultak, a krími-kongói vérzéses láz vírusát még egyetlen hazai példányban sem találták meg. Egy rokon vírus viszont már felbukkant, amely azonban nem veszélyes emberekre.

A programban találtak egy eddig ismeretlen vírust is, amelynek a nukleinsavsorrendje eddig csak egy nemzetközi adatbázisban szerepelt. A kutatók a pécsi Virológiai Nemzeti Laborral közösen adták meg a vírus első molekuláris biológiai leírását. Még további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megtalálják a gazdakörét, hogy milyen gerinces állatokban fordul elő, és

még az is várat magára, hogy kiderüljön, emberekre vagy háziállatokra lehet-e veszélyes.

Már Budakeszin is megjelent a Hyalomma kullancs, de Földvári Gábor szerint ez nem meglepő, a vándormadarakkal az ország bármely pontján eljuthat, de hozzátette, semmiféle riadalomra nincsen ok, hiszen a kullancs önmagában általában nem hordozza ezt a veszélyes vírust. Azt viszont javasolja, hogy érdemes odafigyelni, könnyen felismerhetők ezek a rovarok, mert nagy méretű, gyors mozgású kullancsok, és sávozott csíkos lábuk van, ezért szabad szemmel is jól megkülönböztethetők a hazai fajoktól.

„A legfontosabb, hogy észrevegyük, ha egy ilyennel van dolgunk, egy fotót érdemes róla készíteni, ezt vagy a mobilapplikációval, vagy e-mailen beküldeni hozzánk, és a példányt pedig el kell tenni, hogy a későbbi vizsgálatokat el tudjuk végezni” – hangsúlyozta a kutató.

Azt is kiemelte, hogy ha ilyen Hyalomma kullancsot észlelünk magunkon, ugyanúgy kell eljárni, mint más kullancsok esetében, ugyanakkor az eddigi észlelések során nem szívott vért az állat így könnyen, csipesszel vagy akár szabad kézzel is befogható volt.

„Amíg nem csípett a kullancs, nem kezdett el vért szívni, addig nem jelent közvetlen fertőzésveszélyt, és nyugodtan el lehet tenni egy fiolába, vagy a gyógyszeres tégelybe, és a kézfertőtlenítéssel pedig mindenféle egyéb következményt meg tudunk előzni” – mondta Földvári Gábor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Kutató: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

kullancs

földvári gábor

krími-kongói vérzéses láz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) mondott beszédében azt mondta, az 1994-es budapesti memorandumról kiderült, hogy csak „fecsegés”, elbukott, ezért Ukrajna a „tettre készek koalíciójával” együtt új biztonsági architektúrát épít – írja az Ukrajinszka Pravda. Több robbanás is volt a nap folyamán Volgográd megyében, Oroszországban – az ukrán haderő drónokkal támadta a térséget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Gustavo Petro told the BBC that "there is no need to kill anyone" in efforts to crackdown on maritime drug smuggling.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 06:13
Az űrből jöttek az impulzusok az evolúcióhoz
2025. szeptember 25. 05:45
A Microsoft forradalmasíthatta a processzohűtést, komoly változásokat hozhat a fejlesztés
×
×
×
×