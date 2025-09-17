ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Kutatók egy eddig ismeretlen, legyek által terjesztett baktériumot találtak

Infostart

A Brazíliában felfedezett új baktériumtörzs genetikailag hasonlít két másik, szintén Dél-Amerikában előforduló kórokozóhoz, amikről ismert, hogy légycsípés útján képesek embereket is megfertőzni.

A brazil Pará államban található Amazonas Nemzeti Parkban fedeztek fel kutatók egy új baktériumtörzset ott őshonos homoklegyekben – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu. Az új baktérium DNS-e jelentős hasonlóságot mutat két másik baktériuméval (Bartonella bacilliformis és Bartonella ancashensis), melyekről ismert, hogy szintén legyek a hordozóik és Carrion-kórt okoznak.

Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy a frissen felfedezett baktériumok is betegséget okoznának, azonban a kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség.

Eunice Aparecida Bianchi Galati, a São Paulo-i Egyetem közegészségügyi iskolájának docense, az Acta Tropica tudományos folyóiratban erről megjelent tanulmány társszerzője hangsúlyozza: „A Bartonella-törzsek felfedezése a brazil homoki legyekben arra utalhat, hogy a Carrion-kórt és perui szemölcsöt okozó baktériumok képesek alkalmazkodni az Andok-vidéken túli körülményekhez, és az máshol is terjedhetnek.”

A Bartonella-baktériumtörzsek által okozott betegségeket bolhák és tetvek is terjeszthetik. Emberekben és állatokban is súlyos, elhúzódó megbetegedést okozhatnak, ami legyengült immunrendszer eseték veszélyes is lehet, ráadásul a fertőzés sokáig tünetmentes maradhat.

A szakemberek most összefogást sürgetnek, hogy a kutatók és az orvosok keressék a Bartonella-baktériumokat minden betegnél, akinél megmagyarázhatatlannak tűnő láz jelentkezik.

kutatás

brazília

baktérium

dél-amerika

új faj

kórokozó

mikrobiológia

