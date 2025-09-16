ARÉNA
Shot in August 2007.
Nyitókép: G Gerard

Másfél millió embert moshat el a víz

Infostart

Egy új jelentés szerint 2050-re másfél millió ausztrál lakos biztonsága kérdőjeleződhet meg a tengerszint emelkedése miatt.

Egy kormányzati megbízásból készített éghajlatváltozási kockázatértékelés szerint Ausztráliának egyre gyakoribb és súlyosabb árvizekre, ciklonokra, hőhullámokra, aszályokra és bozóttüzekre kell számítania, melyeknek komoly következményei is lehetnek – írja a BBC beszámolója alapján a Portfolio.

A 72 oldalas jelentés szerint 2050-re a part menti közösségek közül egyre több kerül majd magas és nagyon magas kockázatú területekre, ami a jelenlegi népességszint mellett több mint másfél millió embert érinthet. Különösen veszélyeztetettek Észak-Ausztrália területei, a távoli közösségek és a nagyvárosok külső kerületei.

A dokumentum három globális felmelegedési forgatókönyvet vizsgál:

  • 1,5 Celsius-fok feletti,
  • 2 Celsius-fok feletti
  • és 3 Celsius-fok feletti hőmérséklet-emelkedést.

Ausztrália már elérte az 1,5 Celsius-fok feletti felmelegedést, és a jelentés szerint

3 Celsius-fokos emelkedés esetén a hőséggel kapcsolatos halálesetek száma Sydneyben több mint 400 százalékkal, Melbourne-ben pedig csaknem a háromszorosára nőhet.

A jelentésben arra is kitérnek, hogy az olyan korallzátonyokat, mint a Nagy-korallzátony Queenslandben vagy a Ningaloo-zátony Nyugat-Ausztráliában, már jelenleg is rekordmértékű kifehéredés sújtja, de a melegedő óceánok miatt a jövőben még nagyobb kifehéredési és biodiverzitás-veszteségi kockázatnak lesznek kitéve.

Az ausztrál kormány figyelembe veszi a jelentés megállapításait, és nemzeti alkalmazkodási tervet dolgoz ki.

(A nyitóképen: az Új-Dél-Wales állambeli Port Macquarie alacsonyan fekvő városrésze, melyet árvíz öntött el 2025 májusában.)

