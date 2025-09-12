ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Autólopás gombnyomásra: íme, a tolvajok új kedvenc játékszere

Infostart

Nyomasztóan könnyű feltörni az autók központi zárjait a Flipper Zeróval. Számos márka érintett, a kütyüt pedig gyakorlatilag bárki beszerezheti.

Az elmúlt években rendkívül népszerű lett a Flipper Zero nevű „digitális svájci bicska”, mellyel tényleg nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit. És ez nem túlzás: az eszköz a képességei révén illegális célokra is bevethető. Kinyithatók vele például a rádiófrekvenciás távvezérlővel szerelt garázskapuk, de igazából a tudás birtokában szinte bármi feltörhető és megzavarható vele, akár a társasházi beléptetők is.

Pedig – eredetileg – az etikus hackereknek szánták, elsősorban arra, hogy kiszűrhessék az egyes rendszerek sérülékenységeit. Hiába azonban a nemes cél, a rosszindulatú felek – akár bűnözők – ugyanúgy beszerezhetik az eszközt, hogy a saját tevékenységeiket támogassák vele.

A 404 Media jelentése szerint a Flipper Zerót már aktívan használják is, hogy feltörjék Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia és sok más gyártó autók elektromos zárjait. A folyamat nem túl bonyolult, sőt, nem is ismeretlen bűnözői körökben, a Flipper csak megkönnyíti az egészet – számolt be a hvg.hu.

Az eszközt csak egy kicsit kell módosítani – egy egyedi firmware-t kell rátenni –, hogy elfogják, majd lemásolják az autók távirányítóinak rádiójelét. Innentől már szinte szabadon nyithatóak fel az autók.

A szoftvert díj ellenében árusítják, bár a 404 Media szerint még több emberhez juthat el a Flipper módosított rendszere, ha feltörik, és ingyenesen terjeszteni kezdik. Mint felidézik, nem is ez lenne az első eset, hogy támadják a Hyundai és a Kia járműveit: az Egyesült Királyságban a tolvajok már lopnak ilyen autókat GameBoy-szerű eszközökkel. Ezeket a nyitáshoz, valamint az autók indításához is használják – az autógyártók pedig pénz ellenében kínálják a biztonsági javításokat, ami eléggé vitatható gyakorlat.

A Flipper Zero esete kicsit más, mert egyrészt meg kell venni az eszközt, majd külön a módosított firmware-t is – már amennyiben nem találja meg valaki a feltört változatát ingyenesen. S bár az sincs kőbe vésve, hogy a központi zár nyitásán túl másra is lehet használni, az azért elég aggasztó, hogy egy bárki által beszerezhető eszközzel, nem is feltétlenül profi informatikai tudással bárki megteheti ezt. Elvégre, ha valaki csinál egy útmutatót a dologhoz, akkor pofonegyszerűvé válik a folyamat – olvasható.

