Szinte mindent fel lehet törni ezzel az eszközzel, ráadásul bárki könnyen megveheti

A Flipper Zero egyfajta hackereszköz, amit még 2020-ban, Oroszországban dobtak piacra, ám az ukrajnai háború 2022 eleji kirobbanása óta a cég elhagyta az országot. Az eszközzel gyakorlatilag gyerekjáték feltörni bármilyen zárat, vagy behatolni kis túlzással bármilyen rendszerbe – írja a hvg.hu.

A TechCrunch szerint az eszköz iránt komoly az érdeklődés: a kickstarteres előrendelésekből 5 millió dollárnyit értékesítettek, a tavalyi évben összesen 25 millió dollár (8,5 milliárd forint) értékben adtak el Flipper Zerókat.

Idén már jó úton haladnak a 80 millió dolláros – vagyis körülbelül 27 milliárd forintos értékesítés felé.

A Flipper Zero egy multifunkciós eszköz, ami mindenkinek szól, akit kicsit is érdekel a kiberbiztonság, beleértve azokat is, akik rossz célokra használnák fel. Segítségével manipulálni lehet például a vezeték nélküli eszközöket (akár garázskapukat is ki lehet nyitni), RFID-kártyás rendszereket (ilyenek a társasházi beléptetők is), de sok más zárrendszerre is be lehet programozni.

Az eszköz tehát gyakorlatilag bárhová bejutást biztosít, ennek fényében pedig elgondolkodtató, hogy jó ötlet-e ilyesmit terjeszteni, főleg, ha az eszköz még számos potenciálisan veszélyes megoldással is rendelkezik.