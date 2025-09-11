NASA: egykori mikrobiális élet nyomait találhatták a Marson

„Ez lehet a legvilágosabb jele az életnek, amit a Marson találtunk” – ismertette Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, aki egyúttal ideiglenesen a NASA igazgatójának tisztségét is ellátja, az új felfedezést.

Nicky Fox igazgatóhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, ez a megállapítás sem biztos még, ugyanis további adatokra és tanulmányokra van szükség.

A mintát a 2021 óta üzemelő Perseverance marsjáró robot tavaly nyáron vételezte a Jezero kráternek nevezett marsi térségben, egy kiszáradt folyómederben.

A NASA szakembereinek azt tűnt fel a kőzetdarabon, hogy foltok voltak rajta.

A mintát elemezték a marsjáró fedélzetén lévő műszerekkel, majd közzé tették a Nature című szaklapban. Az agyagos szerkezetű kőzet egyebek között szenet, ként, vasoxidot és foszfort tartalmaz, a foltok pedig vivianit (hidratált foszforsavas vasoxid) és greigit (vas-szulfid) ásványokból állnak, amelyeknek a kombinációja valamikori mikrobiális életre utalhat. Viszont ezek az ásványok biológiai reakciók nélkül is kialakulhattak. A további vizsgálatokhoz a mintát a Földre kellene eljuttatni, egy ilyen NASA-misszió lehetőségét éppen most vizsgálják.