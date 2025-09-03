ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Már gyorsteszttel is kiszűrhető egy halálos szívbetegség

Infostart

Az aritmogén kardiomiopátia örökletes betegség, amely a gyermekeknél fellépő hirtelen szívleállások csaknem tíz százalékát okozza.

Már szájüregi kenetvétel segítségével is kimutatható egy halálos szívbetegség, az aritmogén kardiomiopátia – közölte a 24.hu a The Guardian értesülése alapján.

A Londoni Egyetem kutatói szerint a betegségben érintett gyermekek a gyorsteszt révén öt évvel korábban kaphatnak diagnózist, ami akár életmentő is lehet.

Az aritmogén kardiomiopátia örökletes betegség, amely a gyermekeknél fellépő hirtelen szívleállások mintegy tíz százalékáért felelős. Gyakran előjelek nélkül alakul ki, a szakértők azonban nemrég kifejlesztettek egy gyorstesztet, amellyel két perc alatt kimutatható a rejtőzködő betegség. Az eljárást olyan több mint ötven, nyolc hónapos és 18 éves kor közötti gyermekeken próbálták ki, akik genetikailag hajlamosak erre a szívbetegségre. Az érintetteken 3–6 havonta végezték el a tesztet hét éven át, és tíz gyermeknél ki is fejlődött a betegség.

Az új módszer 10-ből 8 gyermeknél jóval hamarabb kimutatta az aritmogén kardiomiopátiát, mint a korábban ismert tesztek.

A tesztet úgy fejlesztették ki, hogy a kenetet akár otthon is könnyedén levehetik a gyermekek családtagjai, amelyet aztán elküldhetnek laborvizsgálatra.

Tudomány    Már gyorsteszttel is kiszűrhető egy halálos szívbetegség

gyorsteszt

szívbetegség

szájüreg

kenet

24 ÓRA
Stabil a forint az euróval szemben

Stabil a forint az euróval szemben

A nap elején még gyengült a forint az euróval szemben, de a nap végére stabilizálódott az árfolyam, az amerikai piacnyitás után valamelyest javult a helyzet.

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Az elemzés közel 50 ezer, 2024-2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.

Xi hails 'unstoppable China' as grand military parade begins in Beijing

Xi hails 'unstoppable China' as grand military parade begins in Beijing

Xi is showcasing China’s military might and his diplomatic clout at the event, which marks 80 years of Japan’s surrender in WW2.

