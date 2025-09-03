Már gyorsteszttel is kiszűrhető egy halálos szívbetegség

Már szájüregi kenetvétel segítségével is kimutatható egy halálos szívbetegség, az aritmogén kardiomiopátia – közölte a 24.hu a The Guardian értesülése alapján.

A Londoni Egyetem kutatói szerint a betegségben érintett gyermekek a gyorsteszt révén öt évvel korábban kaphatnak diagnózist, ami akár életmentő is lehet.

Az aritmogén kardiomiopátia örökletes betegség, amely a gyermekeknél fellépő hirtelen szívleállások mintegy tíz százalékáért felelős. Gyakran előjelek nélkül alakul ki, a szakértők azonban nemrég kifejlesztettek egy gyorstesztet, amellyel két perc alatt kimutatható a rejtőzködő betegség. Az eljárást olyan több mint ötven, nyolc hónapos és 18 éves kor közötti gyermekeken próbálták ki, akik genetikailag hajlamosak erre a szívbetegségre. Az érintetteken 3–6 havonta végezték el a tesztet hét éven át, és tíz gyermeknél ki is fejlődött a betegség.

Az új módszer 10-ből 8 gyermeknél jóval hamarabb kimutatta az aritmogén kardiomiopátiát, mint a korábban ismert tesztek.

A tesztet úgy fejlesztették ki, hogy a kenetet akár otthon is könnyedén levehetik a gyermekek családtagjai, amelyet aztán elküldhetnek laborvizsgálatra.