ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.77
usd:
340.74
bux:
103501.79
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Rátz Tanár Úr Életműdíj

Idén is várják a jelöléseket a „tanári Kossuth-díjra”

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A Rátz Tanár Úr Életműdíj 2,5 millió forintos pénzjutalommal jár, és évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanárnak ítélik oda. Kroó Norbert, a kezdeményező alapítvány kuratóriumának elnöke az InfoRádióban azt mondta, fontos elvárás, hogy a jelölt ne csak jó tanár legyen, hanem példamutató ember is, aki az életben való helytállásra neveli diákjait.

Ismét lehet jelölni a Rátz Tanár Úr Életműdíjra azokat a természettudományos tantárgyakat oktató tanárokat, akik kimagasló szerepet töltenek be az adott tantárgy népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma 25. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, október 13-ig lehet jelölni a közoktatás 5-12. évfolyamain oktató matematika, fizika, kémia vagy biológia szakos tanárokat az elismerésre, amely mellé két és fél millió forint pénzjutalom is jár.

A kezdeményező alapítvány kuratóriumának elnöke az InfoRádióban elmondta:

Rátz László a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium legendás matematika-fizika tanára, igazgatója volt, aki olyan kiváló tudóssá váló tehetséges diákokat indított el a pályájukon, mint Neumann János vagy Wigner Jenő.

Kroó Norbert ott volt Stockholmban, amikor 1963-ban Wigner Jenő átvette a fizikai Nobel-díjat az atommagok és az elemi részecskék elméletéhez való hozzájárulásáért, és a ceremónián, valamint a Princetoni Egyetemen is visszatérően méltatta egykori tanárát, Rátz Lászlót a magyar fizikus. Wigner Jenő – aki részt vett az első atomreaktor létrehozásában – 1930-tól tanított a Princetoni Egyetemen, ahol a tiszteletére kialakítottak egy külön helyiséget, ami a Wigner-szoba nevet kapta. Kroó Norbert is járt már ott, és elmondása szerint

egyetlen képet függesztettek ki a szoba falára, Rátz László portréját.

Kroó Norbert úgy fogalmazott, Rátz László nemcsak kiváló matematika-fizika tanár volt, hanem nagyon jó emberismerő is, felismerte a tehetségeket. Wigner Jenő és Neumann János mellett többek között Harsányi Jánost is tanította, aki későbbi munkája eredményeként John Forbes Nash-sel és Reinhard Seltennel együtt megkapta az 1994-es közgazdasági-tudományos Nobel-díjat

Az életműdíjat Rátz László emlékére és tiszteletére alapították, eddig 188-an kapták meg. Olyan tanárt lehet jelölni az elismerésre, aki már legalább nyolc-tíz évig oktatta az említett tantárgyak valamelyikét. A kuratórium részéről fontos elvárás, hogy a jelölt ne csak jó tanár legyen, hanem példamutató ember is, aki az életben való helytállásra neveli diákjait.

Kroó Norbert elmondta: gyakorlatilag bárki tehet javaslatot arra, hogy idén ki nyerje el a díjat. Az elmúlt években leginkább az volt a jellemző, hogy iskolaigazgatók vagy volt tanítványok jelentkeztek nevekkel. A különböző szakmai egyesületek, társulatok a beérkező ajánlások alapján előszűrést végeznek az október 13-ai határidő lejárta után, majd az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért zsűrije hozza meg a végső döntést. A díjat minden évben két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanárnak ítélik oda.

Az akadémikus hozzátette: az ünnepélyes díjátadót a tervek szerint december közepén tartják a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A zsűri döntés után Kroó Norbert elnök mindig felhívja telefonon a díjazottakat, és elmondása szerint az elmúlt években többször előfordult, hogy egy-egy érintett tanár elsírta magát az örömteli hír hallatán. Mint fogalmazott,

a pedagógusok ezt az elismerést a tanári Kossuth-díjnak tartják.

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. közösen hozta létre azt az alapítványt, amely az életműdíjat átadja. Kroó Norbert megjegyezte: mindhárom vállalat az indulás óta „maximálisan partner az együttműködésben”, és leginkább nekik köszönhető, hogy a díj mellé járó pénzjutalom a kezdetekben megállapított egymillióról két és fél millió forintra emelkedhetett.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Idén is várják a jelöléseket a „tanári Kossuth-díjra”

tudomány

pályázat

természettudomány

elismerés

jelölés

rátz tanár úr életműdíj

kroó norbert

rátz lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin jobbkeze megkongatta a vészharangot: a távol-keleti katonai hatalom területet követelhet az oroszoktól

Putyin jobbkeze megkongatta a vészharangot: a távol-keleti katonai hatalom területet követelhet az oroszoktól

A Kreml egyik vezető héjája, Nyikolaj Patrusev reményét fejezte ki, hogy Japán felhagy Oroszország és Kína elleni militarizációs politikájával, miközben aggodalmát fejezte ki a NATO esetleges harci műveleteivel kapcsolatban - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany sok magyar idősre: simán levonhatnak a járandóságukból, itt a pontos törvény

Hidegzuhany sok magyar idősre: simán levonhatnak a járandóságukból, itt a pontos törvény

A nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 06:26
Nem hallgattak a madarakra, most aztán nézhetünk
2025. augusztus 31. 14:33
Égi csodával indul az ősz: a ragyogó Vénusz színpompás csillaghalmazzal találkozik
×
×
×
×