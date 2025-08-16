Van egy teszt, ami megmondja, túlsúlyos lesz-e később valaki

Kifejlesztettek egy olyan új tesztet, ami segíthet megjósolni, hogy a gyerekek közül kinél a legnagyobb genetikai kockázata az elhízásnak életük későbbi szakaszában – írja a 24.hu a Nature Medicine szaklapban megjelent írás alapján. A kutatás több mint 5,1 millió embertől gyűjtött genetikai információk adatbázisából épült fel.

Az újfajta vizsgálatot egy nagy nemzetközi kutatócsoport dolgozta ki. A neve „poligén pontszám”, röviden PGS. Ezeket a pontszámokat a genetikai variációk csoportosítására használják egy bizonyos jellemző, ebben az esetben a testtömeg-index (BMI) előrejelzésére.

A teszt már ötéves kor előtt képes megjósolni, hogy a gyermeknél valószínű-e az elhízás felnőtt korban, jóval azelőtt, hogy más kockázati tényezők később elkezdenék alakítani a testsúlyukat

– mondta Roelof Smit genetikai epidemiológus, a Koppenhágai Egyetem munkatársa.

A tanulmány érdekes megállapítása még az is, hogy azok, akik erősebb genetikai hajlammal rendelkeztek a magasabb BMI-re, több súlyt vesztettek a fogyókúrás programok első évében. De ők ugyanígy nagyobb valószínűséggel híztak vissza a későbbiekben.

Ruth Loos genetikus szerint a PGS drámai javulást hozhat az előrejelzésben. De önmagában még nem megoldás, hiszen akinek nagyobb a hajlama a magas BMI-re, annak érdemes speciális diétába kezdenie a káros hatások megelőzése vagy kezelése végett.