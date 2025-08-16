ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
full moon in a night sky
Nyitókép: Yuriy_Kulik

Látványos együttállást jön szombat éjszaka

Infostart

Érdemes az eget kémlelni.

A Hold és a Fiastyúk párosa 23 óra után bukkan fel az északkeleti horizonton. Ekkor látszólagos távolságuk 3 fok lesz, mely az éjszaka előrehaladtával folyamatosan nőni fog, ahogy egyre magasabbra kúsznak az égen, hajnalban már több mint 5 fok lesz - írja a National Geographic magazin.

A Hold 40 százalékos megvilágítottságú lesz, de a Fiastyúktól való távolsága miatt nem lesz igazán zavaró a fénye, hogy a halmaz csillagait megfigyelhessük.

Aki az eged kémleli, még hullócsillagból is láthat párat.

Perseida maximumot követően a hónap végéig még lesz esély meteorokat látni, ha nem is túl nagy számban, de óránként 10 meteort biztosan láthatunk sötét egű helyszínről. Perseidákat augusztus 26-ig láthatunk, de 23-ig még a Déli Delta Aquaridákból is eshet néhány rajtag.

