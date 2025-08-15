ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: Pixabay

Vészfrissítésre szorulnak az andoridosok

Két, a Qualcommot érintő hibát is befoltozott a Google az Android friss javítócsomagjában.

Hat biztonsági rést foltozott be az Androidban a Google – befutott a cég augusztusi frissítőcsomagja, mely két olyan, a Qualcomm-chipekhez köthető sebezhetőséget is javít, amelyet már a támadók is kihasználtak.

Mint a Bleeping Computer kifejti – amit a hvg.hu szemlézett –, a CVE-2025-21479 és CVE-2025-27038 azonosító alatt nyilvántartott sebezhetőségeket az Android biztonsági csapata jelentette még 2025 januárjának végén. Mindkét probléma a grafikus keretrendszerben van, és memória-korrupciót tesz lehetővé, csak más módon.

A Qualcomm már korábban javította a hibákat, most azonban a Google is beépítette a frissítőcsomagjába, így érdemes mihamarabb telepíteni az elérhető frissítőcsomagokat. A Google egyébként több más kritikus sebezhetőséget is javított az augusztusi frissítőcsomaggal, melyek távoli kódfuttatást tesznek lehetővé.

Első körben a Google Pixel-készülékek kapták meg a javítócsomagot, de más, még támogatott eszközökre is meg fog érkezni; hogy mikor, az már az adott gyártótól függ – olvasható.

