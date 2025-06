Így szállt át Kapu Tibor az ISS-re – videó

A biztonsági ellenőrzés, a szivárgásvizsgálat, a nyomáskiegyenlítés, valamint zsilipkapu kinyitása után az Axiom-4 küldetés négytagú legénysége a Harmony modulon átlebegve megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

The #Ax4 crew—commander Peggy Whitson, @ISRO astronaut Shubhanshu Shukla, @ESA astronaut Sławosz Uznański-Wiśniewski, and mission specialist Tibor Kapu—emerges from the Dragon spacecraft and gets their first look at their home in low Earth orbit. pic.twitter.com/5q0RfoSv4G