Kína célba vett egy körülöttünk keringő kisbolygót – videó

Az űreszközt csütörtökön hajnalban, helyi idő szerint 1 óra 31 perckor a Szecsuan tartományban található Hszicsangi Műholdindító Központból bocsátották fel a Hosszú Menetelés-3B hordozórakétával.

A 2016HO3 nevet viselő, 40-100 méter átmérőjű földközeli kisbolygó a Föld körül keringő égitest, amelyet a hawaii Pan-STARRS1 teleszkóp fedezett fel 2016-ban. Az aszteroida eliptikus pályán kering a Nap körül, és időnként megközelíti a Földet, mintegy „műholdként” keringve körülötte – közölte korábban a NASA.

?Happy Journey!?Tianwen-2's historic journey has begun! China successfully launched its first asteroid sample-return mission, Tianwen-2, in the early hours of May 29 from Xichang Satellite Launch Center. The probe is expected to collect samples from the near-Earth asteroid… pic.twitter.com/nlv5JHMu4E