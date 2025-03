Az utolsó percekben lefújták: mégsem jöhet most haza az űrben rekedt két amerikai asztronauta

Egy technikai probléma miatt lefújta a SpaceX a küldetést, így újra bizonytalanná vált, hogy mikor térhet haza a két űrben rekedt asztronauta – írja a BBC jelentése nyomán a hvg.hu. Magyar idő szerint csütörtökön hajnalban indult volna Floridából a SpaceX rakétája, fedélzetén négy űrhajóssal a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A terv azonban meghiúsult, hidraulikus hiba miatt lefújták a kilövést. Mint a BBC írja, csütörtökön van esély arra, hogy újra próbálkozzanak, de egyelőre nem tudni, hogy addigra a szakemberek meg tudják-e oldani a problémát. Így viszont továbbra sem tudni, hogy Suni Willams és Butch Wilmore mikor térhet haza.

