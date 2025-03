Megállt a világ legnagyobb jéghegye és ennek komoly hatása lesz

A világ legnagyobb jéghegye a brit fennhatóság alatt álló, az Atlanti-óceán déli részén található Déli-Georgiánál futott zátonyra – írja a BBC. A sziget több millió pingvin és fóka otthona. A térség halászai most attól tartanak a 24.hu cikke szerint, hogy munkájuk során hatalmas jégdarabokkal kell majd megküzdeniük.

Az A23a jelű jéghegy szigetnek ütközésétől sokan tartottak, ez végül nem következett be, a monstrum megfeneklett. A képződmény több mint 3200 négyzetkilométeres, tehát nagyjából akkora, mint Vas vármegye. A sziget délnyugati partjainál rekedt meg, és a jelek alapján elkezdett szétesni.

No doubt about it. Iceberg A23a is now grounded on the edge of South Georgia's continental shelf. It became wedged in the sediments on Saturday and hasn't moved since. Will it free itself? Perhaps this is where we see the megaberg break apart? pic.twitter.com/kVWlTSalwk