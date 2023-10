Kiss László: 4,5 milliárd éves múltba repülhetünk vissza az űrből jött anyag vizsgálatával

A NASA Amerika legelső kisbolygó mintáját hozta vissza a Földre 2023. szeptember 24-én, amikor magyar idő szerint délután 5 óra körül az OSIRIS-REx szondáról pár órával korábban levált, nagyjából 46 kilós kapszula landolt az Utah állambeli tesztpályán, a sivatag közepén. A kapszula körülbelül 250 gramm mintával tért vissza a Bennu kisbolygóról, amiről annyit érdemes tudni, hogy egy körülbelül 500 méter átmérőjű, szabálytalan, leginkább kockára emlékeztető alakú kis égitest, ami pályája során – amikor a Nap körül kering –, kétszer is metszi a Földünk pályáját, magyarán egy Föld-közeli objektum.

NASA’s first sample of an asteroid arrived on Earth?!



The robotic spacecraft OSIRIS-REx, carrying a sample containing rock and dust collected in space from the asteroid Bennu, has arrived.

#NASA #asteroid #Bennu #OSIRISREx