Freund Tamás: kiemelt feladatok állnak a Magyar Tudományos Akadémia előtt

A posztot 2020 óta betöltő Freund Tamás ezúttal kihívó nélkül várhatta a választást. Újraválasztása után az InfoRádióban elmondta: megválasztásának 89 százalékos szavazati aránya erős visszajelzésként mutatja, hogy támogatja a közgyűlés azt, amit eddig csináltak.

Folytatni szeretnék az első három évben megkezdett programjaikat. Freund Tamás kiemelte az alumni-programot, a kutatóintézetek minősítési programját és a Nemzeti Kutatási Programokat. A következő két évben pedig a fő feladatuk az MTA megalapításának 200. évfordulójára való felkészülés lesz. Mindemellett "itt van a nyakunkon a székházfelújítás" – sorolta az elnök.

"Külön elnöki bizottság foglalkozik a 2025-ös teljes év programjának összeállításával. Meg fogjuk keresni a parlamentet, hogy ezt az évet a magyar tudomány évének szentelje. A tudományos tanácsadásra és a kormányzattal való kölcsönösen előnyös kapcsolatnak az ápolására, továbbfejlesztésére is különleges figyelmet szeretnénk fordítani – ez a köztestületi igazgatóságunknak és Oberfrank Ferenc köztestületi igazgatónak a fő feladata az Akadémián. Eddig is jelentős sikereket értünk el, közvetlen kapcsolatunk, kétirányú kommunikációs csatornánk van a minisztériumok többségével. A tudománypolitikába az egész országra kiterjedően mindenképpen szeretnénk beleszólni. A kutatás-fejlesztési és innovációs politikán Csák János miniszter úrral és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat új elnökével, Gulyás Balázzsal karöltve fogunk majd dolgozni."

A közgyűlés megnyitóünnepségén elhangzott az, hogy az innovációk egy jó része nem hasznosul, amin változtatni kellene. Ezzel kapcsolatban Freund Tamás kifejtette:

már régen nem a kutatással és a kutatás eredményességével van probléma, hanem egyszerűen nincs felvevő vállalkozás,

nem álltak még rá arra a vállalkozások, hogy hasznosítani tudják ezeket a felfedezéseket. A nagyobb gyárak közül is csak kettő-három képes erre.

"Őket kellene talán inkább ebbe az irányba képezni, a kormányok azonban mégis állandóan a tudományt akarják megreformálni, pedig nem itt van a probléma. Az tény egyébként, hogy a felfedező kutatások terén azért még volna mit tenni. Például felhívni a kutatók figyelmét arra, hogy rendben van, hogy alapkutatást, felfedező kutatást végeznek, de azért legyenek nyitottak arra is, hogy ha netán valamiféle hasznosítás lehetősége is előkerül, akkor érdemes néhány kísérlettel többet csinálni, ha az biztosítja az ipar érdeklődését. Van még mit tenni a kutatói oldalon, de a fő probléma inkább a felhasználói oldalon van" – mondta Freund Tamás. MTA Kiváló Kutatóhely minősítés A kutatóhelyek lelkesedéssel fogadták ezt a programot, hiszen több mint 100 kutatóintézet, illetve egyetemi tanszék, klinika pályázott a címre. Freund Tamás szerint ők is belátták, hogy hasonlóan az egyének tudományos teljesítményének minősítéséhez, szükség van a kutatóhelyek produkciójának, teljesítményének folyamatos monitorozására. "Erre egyedülállóan a Magyar Tudományos Akadémia alkalmas, hiszen itt minden tudományterületről a legkiválóbbak tudnak részt venni a minősítési munkában. Most az a célunk, hogy minél több előny kapcsolódjon ahhoz, ha valamelyik intézet megszerzi ezt a minősítést" – mondta az MTA elnöke.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán