Itt vannak a leghatásosabb járványügyi intézkedések pandémia idején

A most zajló járvány kitöréseinek megfékezése mellett a jövendőbeli pandémiák megállítására is alkalmasak lehetnek azok a hatékony módszerek, amelyeket a szakemberek 118 kutatás elemzésével gyűjtöttek össze, írja a Sky News.

A BMJ Openben közölt elemzés szerint a leghatékonyabb intézkedések a következők:

hatékony határellenőrzés, korlátozott belépés és karantén a beutazó utasok esetében,

hatékony tesztelési és nyomon követési rendszer a pozitív esetek felkutatására és annak biztosítására, hogy a fertőzöttek betartsák az elkülönítési szabályokat,

okostelefon-alkalmazások és GPS-adatok használata a kontaktok nyomon követésére,a magas kockázatú személyek, például az egészségügyi dolgozók vagy idősotthonok lakói gyakori tesztelése,

a meglévő laboratóriumok felhasználása a vizsgálati kapacitás gyors bővítésére,

mentális, fizikai és pénzügyi támogatás, hogy az emberek képesek legyenek betartani a járványügyi intézkedéseket és az önszigetelést.,

összekapcsolt egészségügyi szolgáltatási adatok a nemzeti és helyi szervek közötti zökkenőmentes együttműködés és a valós idejű adatmegosztás érdekében,

rendszeres sajtótájékoztatók a nyilvánosság tájékoztatására a világjárvány előrehaladásáról, a szakpolitikák változásairól és a téves információk helyreigazítása érdekében,

annak megértése, hogy a karanténkövetelményeknek a felmerülő kihívásokra reagálva gyorsan kell változnia.

A sikeres intézkedések bemutatása időszerű most, amikor több ország is a nyitást tervezi és hajtja végre. Nagy-Britanniában ezzel párhuzamosan jelent meg a delta variáns, amely esetszámemelkedést eredményezett a fiatalabb korosztályban, igaz, a halálozások száma ezzel párhuzamosan nem emelkedett. A kórházban kezelt betegek száma ugyanakkor szintén emelkedő tendenciát mutat és egyre többen vannak lélegeztetőgépen is.

A brit vészhelyzetekkel foglalkozó tudományos tanácsadó csoport egy tagja, Stephen Reicher attól fél, a britek a tavalyi nyár hibáit követik majd újra el.

"Ha emlékeznek, a miniszterelnök azt mondta nekünk, hogy hazafias kötelességünk elmenni a kocsmába, hogy az embereknek dolgozniuk kell menniük, különben elveszíthetik a munkájukat, mi pedig eszünk, hogy segítsünk.

Ennek az lett a következménye, hogy a fertőzéseket nem tudtuk elég alacsony számra csökkentettük ahhoz, hogy kezelni tudjuk a járványt.

Amikor ősszel megváltoztak a körülmények, a diákok visszamentek az iskolákba, az emberek visszamentek dolgozni, az egyetemeken is újra tanultak, az időjárás rosszabb lett, több időt töltöttük otthon és a fertőzésszámok megugrottak. Ezúttal tanulnunk kell ebből, olyan alacsonyra kell csökkentenünk a fertőzéseket, hogy ősszel sokkal jobb helyzetben legyünk, és ne kelljen újra korlátozásokat bevezetnünk" - fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás