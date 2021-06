A távolságtartás gyengíthette a gyerekek immunrendszerét

A legkisebbekre nézve veszélyt jelenthet, hogy a koronavírus miatti korlátozó intézkedések hatására nem tudtak alapimmunitást kiépíteni a leggyakoribb betegségekkel szemben. Ennek az lehet a következménye, hogy amikor már nem hordunk maszkot sehol és távolságot sem tartunk, ezek a kórokozók nagyobb veszélyt jelentenek rájuk. A vírusokkal gyakran találkozunk ugyanis, ám nem minden ilyen alkalom okoz megbetegedést, viszont az összes vírusnak kitett helyzet építi az immunitást – írja a The Guardian.

Az elmúlt több mint egy év során alkalmazott távolságtartással, kijárási korlátozásokkal és utazások nélkül töltött időszak során nemcsak a koronavírusnak, hanem például az influenzának való kitettség is csökkent: ennek köszönhetően nem volt szinte egyáltalán influenzajárvány az elmúlt télen.

A virológusokat ugyanakkor aggasztja az RSV, a vírus, amely az egy év alatti gyerekek esetében sokszor igényel kórházi tartózkodást, illetve akár halált is okozhat.

A koronavírus előtti időkben a gyerekek 18 hónapos korukig találkoztak a szezonális vírusokkal, a gyermekkórházakba azonban leggyakrabban azok kerülnek, akik nincsenek még tizenkét hónaposak, és oltatlanként találkoznak az RSV-vel.

Magyarországon van engedélyezett RSV elleni oltás, amelyet a veszélyeztetett csecsemők kaphatnak meg, köztük a koraszülöttek. Ebben az oltásban nem kórokozó, hanem ellenanyag található, viszonylag rövid ideig, egy hónapig biztosít védelmet, ezért bizonyos időszakokban havonta adják azoknak, akiknek szükségük van rá. Nagy-Britanniában ugyanakkor például nincs engedélyezett oltás, így ott most már gyermekek két kohorsza is veszélyben van gyenge immunrendszere miatt.

A vírus alapvetően a november–március közti időszakban fertőz, így egyelőre még nem lehet megbecsülni, milyen hatása lesz a megbetegedések számára a karanténidőszak végének. Mivel azonban az influenzaszezon is kimaradt idén, az orvosok azt várják, a következő tél ebből a szempontból is nehezebb lesz, ami az influenza elleni oltás felvételének fontosságára is rámutat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay