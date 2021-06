Ha négy héttel később "szabadítják fel" a briteket, az ezrek kórházba kerülését akadályozhatja meg, közölték szakértők a brit miniszterekkel. Az eredeti tervek szerint egy hét múlva, azaz június 21-én a koronavírussal kapcsolatos összes korlátozást feloldották volna a szigetországban, ehelyett azonban az várható, hogy Johnson ma azt kéri a britektől, további kettő-négy hétig tartsák be ezeket. A változás oka a Delta variáns, amely nagyon gyors ütemben terjed Nagy-Britanniában, írja a The Guardian.

A BBC úgy tudja, a miniszterek négyhetes csúsztatást fogadtak el, ennek ideje alatt a legtöbb ma betartandó szabály továbbra is életben marad.

A Delta az ok

A Delta, vagyis az Indiában felfedezett variáns a friss brit esetek több mint 90 százalékáért felel, az oltások kevésbé védenek ellene, legalább 40 százalékkal gyorsabban terjed és megduplázza a kórházi kezelés esélyét azoknál, akik elkapták. A jelenlegi korlátozások

A munkavégzést otthonról javasolják annak, aki megteheti ezt.

A maszkviselés is kötelező.

Az éttermek, vendéglátó egységek már megnyithattak május közepén, a színházak félházzal üzemelhetnek, illetve a külföldi utazás is lehetséges.

Ez utóbbihoz színkódolják az egyes országokat: a zölddel jelöltekbe szabad az utazás (ezekből kevés van), ezen túl azonban sárga (szinte a teljes EU) és piros jelölésű országok is vannak.

Várhatóan nem lesz népszerű a bejelentés a toryk lezárásszkeptikus rétegeiben - ők a koronavírus vendéglátóiparra gyakorolt hatásán túl amiatt aggódnak, hogy a kormányzat nem lesz elég bátor ahhoz, hogy megszüntessen minden korlátozást. A legfrissebb modellezés szerint ugyanakkor

a Delta variáns harmadik hullámot okoz majd a fiatal, még nem oltott britek körében.

A legtöbb idős embert már két adag vakcina védi, de így is megugorhat a kórházban kezelt betegek száma, mivel még nincs minden veszélyeztetett beoltva, és nem is mindenkinél alakít ki olyan robusztus védelmet az oltás.

Kettős nyomás a kórházakon

A várhatóan ma közzéadandó modellezés szerint négyhetes csúsztatással kellene majd feloldani a korlátozásokat azért, hogy az addig beadott oltások gátat szabjanak a járvány ismételt terjedésének: az egészségügyi szolgáltató, az NHS jelenleg is extrém nyomás alatt áll.

"A sürgősségi osztályra történő felvételek számát tekintve a múlt hónap volt a legnehezebb a világjárvány kezdete óta.

A sürgősségi osztályokon most sokkal nagyobb a forgalom, mint az első vagy a második hullám csúcspontjain"

- mondta Raghib Ali, az Oxford University Hospitals NHS Trust tiszteletbeli akut orvosszakértője. "A kórházak más osztályain az elektív munkával zárkózunk fel, így mindkét okból nagyon rossz időszak a koronavírus okozta további nyomás. Ebben a négy hétben emberek millióit tudjuk beoltani, a megnövekedett lefedettség jelentősen csökkenti a kórházi betegfelvételek számát" - tette hozzá.

A brit felnőttek 44 százaléka nincs még két adaggal beoltva.

Négy hét alatt kilencmillió ember kaphatná meg második adag vakcináját.

A Delta ellen egy adag mindössze 33 százalékos védelmet ad, míg kettő 81 százalékosat.

(Az országban a legutóbbi járványhullám idején az európai gyakorlatban szereplőnél nagyobb időkülönbséggel kezdték adni a második dózist az embereknek, hogy a brit variánssal szemben minél többen legalább egy adag felvétele után védettebbek lehessenek.)

Utolsó erőfeszítést kérnek

Az oltási menetrend előrehaladta mellett négy hét múlva már az iskolai évnek is vége lesz, így a terjedés egy lehetséges forrásával sem kell számolnia majd a briteknek. Ez a többletidő a kutatóknak is lehetőséget teremt arra, hogy még többet tudjanak meg a Deltáról.

A Sky News úgy értesült, Johnson beszédében még egy utolsó erőfeszítést kér, és július 19-ét jelöli majd ki a nyitás napjának. Szakértők szerint ez az óvatosság sokkal jobb döntés, mintha bizonytalanságra nyitnának, és egy olyan nagy lépést tennének előre, amelynek eredményeképp visszalépnének a vírussal folytatott harcban.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain