A Windows eltávolítja a Flash Playert minden felhasználó gépéről

Az Adobe még 2020 nyarán jelentette be, hogy 2021. január 1-jétől már semmilyen biztonsági frissítést nem készít a Flash Playerhez, a felhasználókat pedig arra biztatja, hogy mielőbb töröljék a segédprogramot a gépükről. Az ajánlásnál tovább lépett a Microsoft, és úgy döntött, a felhasználók védelme érdekében egy konkrét lépéssel is hozzájárul ahhoz, hogy biztonságban legyenek – írja a hvg.hu.

A cég egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a nyártól kezdve egy olyan eszköz is érkezik a Windows 10-hez készülő frissítőcsomaggal, ami automatikusan eltávolítja a gépről a Flash Playert. A frissítés 2021 júliusától lesz elérhető, de a funkció bekerül majd a Windows 8.1, a Windows Server 2012, valamint a Windows Embedded 8 Standard biztonsági frissítőcsomagjába, valamint a rendes havi frissítőbe is.

A Microsoft korábban már közzétett egy, a Flash eltávolítására alkalmas eszközt, ám annak használata opcionális volt. Most mindenki gépéről törlődik majd a program.

Nyitókép: illusztráció