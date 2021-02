Jöhet a legújabb mRNS-vakcina

Az oltás hatására a tumorok mérete csökken, illetve nem keletkeznek áttétek, legalábbis az egereken végzett kísérletek erre utalnak – írja a Sky News.

A vakcinát a tumorsejtek termelte fehérje készteti arra, hogy támadásba lendüljön. A hírvivő RNS-t hidrogélbe csomagolva juttatták be a Kínai Nanotudományi és Technológiai Központ munkatársai egerek szervezetébe, ahol a hatására a melanomasejtek elkezdtek sorvadni, és nem adtak metasztázist.

Nemrég történt áttörés

Az mRNS-oltásoknak hatalmas lökést adott a koronavírus-járvány: azt megelőzően bár évtizedek óta izgatta a tudományos életet az, hogy miképp lehetne a hírvivő RNS-t bevonni a gyógyításba, mégsem sikerült megoldást találni. A Karikó Katalin kutatta technológiával évtizedekig probléma volt, hogy akár végzetes gyulladást okozott a kísérleti állatok szervezetében, de a magyar kutató ennek ellenére sem hagyta abba a technológia tanulmányozását. Végül sikerült áttörést elérni az mRNS lipidburokba való csomagolásával – ezáltal már elmaradt a végzetes gyulladásos reakció, így létrejöhetett a Pfizer és a Moderna mRNS alapú oltása is. Már korábbi hírek is szóltak arról, hogy a folytatást akár a rákterápia megújítása is jelentheti a technológia igénybe vételével.

Antigéneket visznek be

A Pfizer és a Moderna oltásai anélkül képesek immunreakciót kiváltani, hogy a szervezetbe bevinnék a vírust. A rákbetegség elleni mRNS-oltás is hasonló alapelven működik: antigéneket tartalmazó sejteket juttatnak a testbe, melyek a tumorok proteinjeit gyártják. Ez megtanítja a szervezetet arra, hogy amennyiben ezt a fehérjét termelő valódi daganat megjelenését érzékeli, akkor megkeresse és elpusztítsa a tumorsejteket.

Késleltetett felszívódás

A kihívást az jelenti, hogy az mRNS meglehetősen instabil, a szervezet enzimei hamar lebontják. A kutatók nanorészecskékbe csomagolják azt, ezeket viszont túl gyorsan lebontja a szervezet – egy-két nap leforgása alatt. A kínai kutatók innovációja egy olyan hidrogél létrehozása, amely a bőr alá jutva lassan bocsátja ki a becsomagolt RNS-t egy, az immunrendszer működését serkentő anyaggal karöltve. Az állatkísérletekben egy hónapon át tartott az anyag felszívódása.

Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter