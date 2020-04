A WHO szerint kilégzéssel csekély az esély a vírus terjedésére

Tüsszentés, illetve köhögés alkalmával 5 mikrométeresnél nagyobb cseppek szabadulhatnak fel, melyek jellemzően egyméteres távolságba, néha azonban ennél messzebbre is képesek eljuttatni a különféle kórokozókat. Ezek az úgynevezett légzőcseppek, amelyek a megbetegedések többségét előidézhetik. Vannak ugyanakkor jóval kisebb méretű cseppek is, a bioaeroszolok, amelyek kilégzésnél, vagy beszéd során is képződhetnek, és jóval messzebbre juthatnak, mint a légzőcseppek.

Annak kiderítése, hogy az új típusú koronavírus képes-e ezek által is terjedni, rendkívül fontos – írja a 24.hu a ScienceAlert alapján.

A Nebraskai Egyetem vizsgálatai azt mutatták ki, hogy izolált páciensek környezetében kimutatható a SARS-CoV-2 részecskéi a levegőben, illetve különféle felületeken. Vagyis a kutatók szerint a vírusok igen nagy távolságot képesek megtenni a levegőben.

Mindeközben a a hongkongi Queen Mary Hospital szakértője és munkatársai ezzel ellentétes megállapításra jutottak, miután Covid-19-es páciensek állának közeléből begyűjtött levegőmintákban nem észlelték a kórokozót.

Az Egyesült Államok Kutatási Tanácsa is azt véli, hogy a vírus terjedésében a bioaeroszolok is közrejátszhatnak, míg az Egészségügyi Világszervezet megjegyzi, ilyen átadásra csak nagyon specifikus körülmények – lélegeztetőről való leválasztáskor – között találtak bizonyítékot, és további vizsgálatokat tartanak szükségesnek az új koronavírus terjedésének pontos megértéséhez.

