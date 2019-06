Ezen biztosan látszik, hogy valójában kevesebb a szúnyog

Drasztikusan csökken a fecskék száma Magyarországon, de Európa nagy részén is. Mivel az ökoszisztéma egy egyensúlyi rendszer, ha nem szaporodnak a fecskék, az kihat a táplálékuk, a repülő rovarok állományára is, tehát ha nincs elég rovar, kevesebb a fecske is.

"Azt gondoljuk, hogy összességében a fecskék esetében a hosszú távú vonuló viselkedésmódjuk okozza azt, hogy kitettek a környezeti változásoknak, de itthon a költőhelyek biztosítása és a rovartáplálék hiánya tovább fokozza az állománycsökkenést" - ecsetelte az InfoRádióban Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) ügyvezető igazgatója.

Arra a kérdésre, hogy csak az ember érzékeli-e úgy, hogy több a rovar, azt mondta, esős idő után valóban tömegesen jelennek meg a szúnyogok a számukra kedvező helyeken, de ez csak egy-egy kiemelkedő időszak, és nem azt jelenti, hogy egészséges méretű rovarállomány lenne Magyarországon.

"Nyugat-Európában kimutatták, hogy már a védett területeken is 40-45 százalékkal csökkent a repülő rovarok állománya pár évtized alatt"

- mutatott rá Halmos Gergő, aki szerint ez közvetlen bizonyítéka a biológiai sokszínűség csökkenésének.

Szúnyogirtás ügyében egyébként arra int, hogy próbáljunk a fecskék számára kedvező életfeltételeket biztosítani, másrészt olyan módszereket alkalmazni az irtásban, amelyek eltérnek a mostani légi irtásban használt "generál módszerektől", hisz a mostani szerek nem is csak a szúnyogokat, hanem minden repülő rovart kiirtanak. Ennél jobb a célzott biológiai védekezés, Magyarországon is évek óta vannak erre kezdeményezések, amelyek azonban "még nem törték át a döntéshozók ingerküszöbét".

Két évtizede mérik a madarak állományának számát, és

30 százalék fölötti azon madarak (fecske, mezei pacsirta, tövisszúró gébics) hiánya, amelyek nagyon elterjedtnek - közönségesnek - számítottak, és segíthetnének a természetes irtásban.

Elsősorban azon madarak állománya csökken - itthon is és Európában is -, amelyek élete a mezőgazdasági jellegű területekhez kötődik.

A lakosság segítheti a fecskéket például műfészkek kihelyezésével vagy akár sárgyűjtő helyek létrehozásával is.

Nyitókép: Varga György