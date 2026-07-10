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Hugo Broos dél-afrikai szövetségi kapitány csapata mexikóvárosi sajtóértekezletén 2026. június 10-én. Másnap Dél-Afrika Mexikó ellen játssza a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómérkõzését a mexikóvárosi Azték Stadionban.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Isaac Esquivel

Nem sikerül meggyőzni a dél-afrikai válogatott mesterét

Infostart / MTI

Hugo Broos távozik a dél-afrikai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután csapata a 32 között búcsúzott a világbajnokságon.

A 74 éves belga szakember közel két hetet várt a döntéssel, mert az együttes fennállása során először továbbjutott csoportjából, így többen igyekeztek maradásra bírni.

Broos hazájában jelentette be, hogy nem folytatja a munkát szövetségi kapitányként, ám tanácsadóként szívesen segítené a válogatottat és a dél-afrikai szövetséget.

Broos öt éven át irányította a csapatot, ezzel ő lett az ország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitánya, és irányításával a dél-afrikai gárda 16 év után jutott ki ismét a világbajnokságra.

A csoportkörben egy-egy győzelem, döntetlen és vereség volt a mérlegük, amivel második helyezettként jutottak tovább a kieséses szakaszba, ott pedig 1–0-ra kikaptak a társrendező Kanadától, így nem jutottak a 16 közé.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Nem sikerül meggyőzni a dél-afrikai válogatott mesterét

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