Nem sikerül meggyőzni a dél-afrikai válogatott mesterét

A 74 éves belga szakember közel két hetet várt a döntéssel, mert az együttes fennállása során először továbbjutott csoportjából, így többen igyekeztek maradásra bírni.

Broos hazájában jelentette be, hogy nem folytatja a munkát szövetségi kapitányként, ám tanácsadóként szívesen segítené a válogatottat és a dél-afrikai szövetséget.

Broos öt éven át irányította a csapatot, ezzel ő lett az ország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitánya, és irányításával a dél-afrikai gárda 16 év után jutott ki ismét a világbajnokságra.

A csoportkörben egy-egy győzelem, döntetlen és vereség volt a mérlegük, amivel második helyezettként jutottak tovább a kieséses szakaszba, ott pedig 1–0-ra kikaptak a társrendező Kanadától, így nem jutottak a 16 közé.