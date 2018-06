Zambrotta: még meg kell emészteni, hogy az olaszok nem lesznek ott a vb-n

Olasz edzők közreműködésével idén is focitábort rendeznek Budapesten, ahol több mint száz 10-14 éves fiatal teheti próbára képességét. A program idei nagykövete, Gianluca Zambrotta világbajnok olasz futballista az InfoRádiónak a tábor mellett arról is beszélt, hogy ki volt a példaképe és szerinte melyik volt minden idők legjobb olasz nemzeti együttese.

Egy ilyen nyári táborban, amit Magyarországon rendeznek, vagy akár Comóban, az ön táborában, mit tanulhatnak a fiatalok?

Nemcsak focival, más sportágakkal, úszással, tenisszel is foglalkozunk. A lényeg, hogy a gyerekeket közelebb hozzuk a sporthoz. Az én comói táboromban és a magyarországiban is az a fontos, hogy a gyerekek új módszereket tanuljanak meg. De a fiatalok is csak akkor fognak fejlődni, ha az edzők is fejlődnek, enélkül ez elképzelhetetlen.

Most ön lehet a gyerekek példaképe. Ön kire nézett fel?

Nem volt egy kifejezett példaképem, de ha egy valakit ki kell emelni, akkor ő Roberto Baggio, aki nem az én posztomon játszott, hanem csatár volt, de sportemberként mindenképpen példaképemnek tartottam.

Zambrotta: A lényeg, hogy a gyerekeket közelebb hozzuk a sporthoz

Melyik volt minden idők legerősebb olasz válogatottja?

Szerintem a 2006-os világbajnok olasz válogatott volt minden idők legjobb nemzeti csapata, ami lehet, hogy papíron kevésbé volt erős, mint más olasz válogatottak, de csapatként és mentalitásban is kiváló képességekkel rendelkezett.

Mit vár az oroszországi világbajnokságtól? Kik a torna esélyesei?

A világbajnokság esélyesei között vannak a szokásos csapatok, a németek, a franciák, akiknek sok fiatal tehetséges játékosuk van. A braziloknak is kitűnő csapatuk van, továbbá az argentinok is nagyon erősek. Meglátjuk, majd az elődöntőkre kiutazom, most a családommal szeretnék több időt eltölteni. A házigazda oroszoknak is szorítok, hiszen hazai pályán ők is jók lehetnek.

Mekkora csalódás volt, hogy az olasz válogatott nem jutott ki a vb-re?

Hatalmas. Még meg kell emészteni, hogy nem jutottunk ki, de a jövőbe kell tekinteni, és szerintem azzal, hogy kinevezték Roberto Mancinit szövetségi kapitánynak, új időszak kezdődött. Időre van szükség ahhoz, hogy Olaszország újra a legjobbak között legyen, de Mancínivel erre megvan a lehetőség.

Az olasz edzők a világ legjobbjai között vannak, ennek ellenére az olasz futball visszaesett. Mit kellene jobban csinálniuk?

Az utóbbi években az olasz edzők külföldön nagyon keresettek voltak, ez azt is mutatja, hogy az olasz iskola nagyon elismert Európa-szerte. Ha a magam idejéről beszélünk, akkor más játékosok szerepeltek a válogatottban, eltelt 15 év, új futballistákat kell beépíteni, és ezt Olaszország most megérezte. Ha megnézzük a külföldi csapatokat, a PSG-t, a manchesteri egyesületeket, a Barcelonát, a Realt, ezek annyira gazdagok, hogy az olaszok klubok nem tudnak velük versenyzeni, ezért a legnagyobb csillagok most ezekhez az együttesekhez igazolnak.

A Juventusban töltötte pályafutása nagy részét, de játszott a Barcelonában és a Milanban. Hol érezte magát a legjobban?

Mindhárom csapatban nagyon jól éreztem magamat. A Juve akkor is, mint most is, nagyon erős csapat volt, ahogy a Barcelona és a Milan is, nálam egyik sem előzi meg a többit. A Juventusban azért volt nagy élmény játszani, mert az volt az első jelentős klubom, aztán Barcelonában szerepelhettem először külföldön, a Milan pedig azért fontos, mert ott zártam le a karrierem, így mind a három klubhoz jó emlékek fűznek.

Ki volt a legkeményebb ellenfele, és kivel volt a legjobb egy csapatban szerepelni?

Sok nagy bajnok ellen játszottam, közülük Messi volt a legnagyobb, de ott volt még Zidane, Xavi és Iniesta is.