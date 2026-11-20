A Reuters hosszabb cikket közölt a magyar futball állami finanszírozását érintő változásairól az áprilisi kormányváltás kapcsán. A cikk szerint 2010 és 2026 között az Orbán-kormányok „a sporton keresztül építettek befolyást, előnyben részesítve a barátok és szövetségesek tulajdonában lévő csapatokat” – írja az Index.

Az energiaszolgáltató vállalat a brit hírügynökségnek megerősítette, hogy felülvizsgálja a Ferencvárossal kötött hosszú távú szponzori szerződését. Az állami energetikai vállalat 2018 óta támogatja a Ferencvárosi Torna Clubot, amely ebből fakadóan nem csak a labdarúgást öleli magába. A hosszú távú szerződés értéke 2024 és 2026 között nagyságrendileg évi 12 millió euró, azaz körülbelül 4,5 milliárd forint.

A Reutersen megjelent cikk előtt a klub újraválasztott elnöke, Kubatov Gábor is videóüzenetet tett közzé, melyben elmondta: az FTC és az MVM november 26-án, csütörtökön fog tárgyalni. Reményét fejezte ki, hogy a már nyolc éve tartó szponzori együttműködést folytatni fogják, mint mondta, „ez az együttműködés mindenkinek megtérül. Az MVM-nek, a Fradinak és mindenekelőtt a fiataljainknak.”

A hírügynökség szerint a jövő héten esetlegesen megszülető döntés nagy hatással lehet a klub költségvetésére, hiszen Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szeptemberben elárulta, a klub erre az idényre már 30 százalékkal csökkentette a futballistái bérköltségét, bár ez egyelőre nem ment a teljesítmény rovására.