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Vinicius Junior, a Real Madrid játékosa, miután megszerezte a találkozó első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Real Madrid-Manchester City mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2023. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez

Vinícius négymeccses eltiltást kapott, nem játszhat a Barcelona ellen

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Vinicius kihagyja az október végi, barcelonai El Clásicót, miután a fegyelmi bizottság négymérkőzéses eltiltással sújtotta a múlt szombati, Villarreal elleni mérkőzésen kapott piros lapja miatt. A brazil játékost azért állították ki, mert meghúzta Nathan Saliba haját egy gólhoz vezető akció során – a találatot végül éppen emiatt érvénytelenítették. Vinicius a Sevilla, a Barcelona, a Racing és a Valencia elleni mérkőzéseken nem léphet pályára, és csak a novemberi válogatott szünetet követően térhet vissza.

A játékvezető, Isidro Díaz de Mera a mérkőzésről szóló jelentésében rögzítette a piros lap okát, valamint egy további incidenst is, amelyre már a kiállítást követően került sor. A bírót a VAR figyelmeztette, és az eset visszanézése után módosította korábbi döntését.

A hivatalos jelentés a következőket tartalmazza: „Kétmérkőzéses eltiltás a játékon kívüli erőszakos magatartás miatt – konkrétan olyan esetben, amikor a játékos nem volt abban a helyzetben, hogy a labdáért küzdjön, vagy amikor a játék állt –, az 5. cikkely szerinti pénzbírsággal kiegészítve. Továbbá egy újabb eltiltás: kétmérkőzéses büntetés a játékvezetővel, a játékvezető-asszisztenssel vagy a negyedik játékvezetővel szembeni reklamálás miatt.”

A szankció kiszabásakor a brazil játékos ellen szólt az a tényező, hogy a labda nem volt játékban; ellenkező esetben a büntetés talán csak egyetlen mérkőzésre szólt volna. Emellett a játékvezető a jelentésben kitért a Real Madrid játékosának „agresszív viselkedésére” is, és hangsúlyozta, hogy csapattársainak kellett őt visszatartaniuk.

Vinicius később a közösségi médiában kért bocsánatot csapattársaitól és a szurkolóktól, amiért hátrányba hozta csapatát.

A játékos kénytelen lesz kihagyni a Sevilla elleni, jövő vasárnapi mérkőzést a Bernabéuban; az október 25-i El Clásicót a Camp Nouban, valamint a Racing (november 1.) és a Valencia (november 7.) elleni – egyaránt idegenbeli – összecsapásokat.

A szélső csak a soron következő válogatott szünetet követően, a november 22-i, Celta elleni hazai mérkőzésre térhet majd vissza bajnoki mérkőzésre a Real Madridra. (Az eltiltás a Bajnokok Ligája-meccseket nem érinti.)

A támadó nem kezdett a Villarreal elleni legutóbbi találkozón – amelyet a válogatott kötelezettségei után játszottak –, helyét Diomande vette át a kezdőcsapatban. Később beállt, de kiállították.

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Kezdőlap    Sport    Vinícius négymeccses eltiltást kapott, nem játszhat a Barcelona ellen

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