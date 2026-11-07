Elherdálta kétgólos előnyét a Honvéd

Óvatos futballal kezdődött a mérkőzés, de valamelyest aktívabbnak tűnt a Honvéd, amely szűk tíz perc után megszerezte a vezetést, mivel Pekár 11 méteres lövésébe a kispesti színekben először eredményes Mari úgy tette bele a lábát, hogy a labda védhetetlenül vágódott a kapuba. A gól sem változtatott a játék képén, eseménytelenül teltek a percek, többnyire a két tizenhatos között pattogott a labda. A kék-fehérek lassan és ötlet nélkül játszottak, ezért egyáltalán nem tudták megbontani piros-feketék védelmét, így kaput eltaláló kísérlet nélkül zárták az első félidőt. A kispestiek ráadásul a szünet előtt szerencsés körülmények között - egy jobb oldali beadást Komáromi a saját kapujába csúsztatott a keresztléc segítségével – megduplázták az előnyüket.

A második félidőre más mentalitással futott ki a pályára a hazai csapat, tíz perc alatt több ígéretes akciót vezetett, mint az első 45 percben összesen. Bár a Honvédnak is voltak lehetőségei Somogyi lövései révén, mégis szépített az MTK, de ehhez a kispesti kapus nagy hibája is kellett, mivel egy jobb oldali beadás kicsúszott Hadzikic kezéből, így Komáromi helyezett az üres kapuba. Egyre nagyobb fölényben futballozott az MTK, a Honvéd számára már a labda megtartása is nehézséget okozott, ugyanakkor a vendégvédelem állta a sarat, csupán egyetlen nagy helyzetet engedett kidolgozni az ellenfélnek: a csereként beállt Kerezsi ugrott ki, majd a jobb kapufát találta el volt csapata ellen. A hajrában aztán kifizetődött a hazaiak erőfeszítése, mert Hinora a beállítása után négy perccel a büntetőterület jobb oldaláról kissé éles szögből kilőtte a rövid alsó sarkot. A hátralévő időben az MTK állt közelebb a győztes gól megszerzéséhez, de végül be kellett érnie az egyenlítéssel, fordítania már nem sikerült 0–2-ről.

A két csapat idénybeli első összecsapásán szintén kétgólos hátrányból mentett pontot az MTK, amely kedden edzőt váltott, így a Pinezits Máté helyére ideiglenesen kinevezett Kanta József döntetlennel debütált a kispadon.