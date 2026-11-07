Egyetlen gól döntött, a Puskás Akadémia maradt az élen

A Puskás Akadémia 1–0-ra nyert a Kisvárda otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának szombat esti mérkőzésén.Az első félidőben többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, amelynek többször sikerült átjátszania a hazai védelmet, igazán nagy helyzetet azonban nem tudott kialakítani. A felcsútiak távoli lövésekkel is próbálkoztak, de ezek rendre célt tévesztettek. A házigazdák leginkább pontrúgásokból próbáltak veszélyeztetni, az első 45 perc legnagyobb lehetősége is egy szöglet után alakult ki, ekkor Babják fejelte a labdát a keresztlécre. Az első játékrész krónikájához tartozik, hogy a hajrában a Puskás Akadémia válogatott kerettag támadóját, Lukács Dánielt sérülés miatt le kellett cserélni.

Miközben a hőmérséklet a fagypont közelébe csökkent, a szünet után sem változott a játék képe, többnyire a vendégek járatták a labdát, valódi helyzetet azonban sokáig nem tudtak összehozni, de nem is volt könnyű dolguk, a kisvárdaiak ugyanis fegyelmezetten, tömören védekeztek. A félidő derekán aztán sikerült megszereznie a vezetést a Puskás Akadémiának, miután Kern passza után a csereként beállt Nissilä közelről a kapuba lőtt. A hátrányra cserékkel reagált a házigazdák vezetőedzője, Supka Attila, s a beállt Mesanovic egy perc alatt kishíján a kiállítás sorsára jutott. Harutyunjan elleni szabálytalansága után egyből a piros lapot mutatta fel neki a játékvezető, aki aztán a VAR-vizsgálat után enyhített, és sárga lapra módosított. A Kisvárda támadott az egyenlítésért, egy kontra végén mégis a vendégek szereztek újabb gólt, igaz, ezt Iványi les miatt érvénytelenítette. A hajrában hosszú percekig állt a játék, miután meghibásodott az a szerkezet, amely a bírót és a VAR-kocsit összeköti, így a rendes játékidőt kilencperces hosszabbítás követte. A ráadásban veszélyeztettek a hazaiak, de egyenlíteniük nem sikerült, így a vendégeké lett a három pont.

A felcsútiak hetedik idegenbeli meccsükön a hatodik győzelmüket aratták, míg a hazaiak immár hat kör óta nyeretlenek.

A Puskás Akadémia jelenleg vezeti a tabellát, a várdaiak pedig maradtak az osztályozós helyen.

A mérkőzés a mindössze 27 éves Iványi Gábor sípjelére kezdődött, a fiatal játékvezető ezen a meccsen debütált az élvonalban.