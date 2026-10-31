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Oliver Bearman, a Haas brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brit Nagydíjának első szabadedzésén a silverstone-i pályán 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

A versenyhétvége közben cserél a Haas

Infostart / MTI

A lépés váratlan, és nincs rá magyarázat egyelőre.

A japán Hirakava Rjó vezeti majd a Forma-1-es Haas istállónál Esteban Ocon versenyautóját a Mexikói Nagydíj szombati programja során, valamint a vasárnapi futamon is.

Az amerikai csapat meglepetésszerű hirtelenséggel közölte szombaton, hogy a 30 éves francia pilóta helyett a 32 esztendős Hirakava ülhet majd az autóban, részletekkel, illetve magyarázattal ugyanakkor nem szolgált a cserét illetően. A Haas a rövid közleményében úgy fogalmazott, az üggyel kapcsolatban egyelőre további nyilatkozatot nem tesz.

A 2022-ben a Toyotával a 24 órás Le Mans-i versenyen győztes Hirakava számára nem lesz ismeretlen a versenyautó, mivel a pénteki első szabadedzésen ő vezette Ocon gépét.

Hirakava a tréningen a 15. köridőt autózta, azt követően Ocon a második gyakorláson 13. lett.

A Mexikói Nagydíj harmadik szabadedzését magyar idő szerint 18.30-kor rendezik, az időmérő edzésre 22 órától lesz.

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