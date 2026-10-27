Az Arsenaltól elküldték, mégis ma a világ legjobb játékosaként ünneplik

Harry Edward Kane 1993. július 28-án született a kelet-londoni Walthamstow-ban. Családjával Chingfordban nőtt fel, abban a városrészben, amely David Beckham gyermekkorának is fontos helyszíne volt. Édesapja, Pat Kane, édesanyja, Kim és idősebb testvére, Charlie olyan családi környezetet biztosítottak számára, amelyben a sport, különösen a labdarúgás, mindennapos tevékenységnek számított. A családi ház kertje a Ridgeway Parkra nézett, így Harrynek szinte korlátlan lehetősége nyílt arra, hogy a szabadidejét futballozással töltse. Apja gyakran állt a kapuba, miközben a két fiú egymás ellen játszott. Kane később úgy emlékezett vissza, hogy az idősebbek elleni küzdelmek már egészen fiatalon megtanították a versengésre, és arra, hogy a fizikai hátrányt más képességekkel kell ellensúlyoznia.

Ötéves korában egy iskolai dolgozatban már azt írta, hogy futballista szeretne lenni. A helyi Ridgeway Rovers csapatában kezdett rendszeresen játszani, ugyanannál az egyesületnél, amely korábban Beckham fejlődésében is szerepet játszott. A későbbi Manchester United-sztár példaképpé vált számára, nem csupán futballtudása miatt, hanem azért is, mert bizonyította: Chingfordból is el lehet jutni a világ legnagyobb stadionjaiba.

Kane ugyanabba a középiskolába, a Chingford Foundation Schoolba járt, mint Beckham. Utóbb mindketten az angol válogatott csapatkapitányai lettek.

Kane hétéves kora körül került az Arsenal akadémiájára, de nagyjából két évvel később közölték a családjával, hogy nem kívánnak tovább számítani rá. A később elterjedt magyarázat szerint túl kicsinek, túl lassúnak és fizikailag gyengének tartották. Kane ma már azt mondja, hogy az Arsenal döntését nem élte meg végzetes csapásként. Édesapja azt mondta nek akkoribani, hogy visszatérnek a Ridgeway Rovershez, tovább dolgoznak, és keresnek egy másik lehetőséget.

A visszautasítás azonban hosszabb távon meghatározta a gondolkodását. Gyerekként nem számított kiemelkedő fizikai adottságú játékosnak, tizennégy éves korában viszont hirtelen nőni kezdett. Addigra már megtanulta, hogyan használja a testét, miként helyezkedjen a nála erősebb ellenfelekkel szemben, és hogyan pótolja helyzetfelismeréssel a gyorsaság hiányát. Fiatalon több poszton szerepelt: játszott középpályásként, támadó középpályásként, sőt időnként középhátvédként is. Ez a sokoldalú képzés később különösen fontossá vált abban, hogy ne csak gólszerző, hanem a támadások szervezésében is meghatározó futballista legyen.

Az Arsenal után a Watfordnál is szerepelt próbajátékon. A történet szerint egy Tottenham elleni utánpótlás-mérkőzésen három gólt szerzett, ami hozzájárult ahhoz, hogy a Spurs érdeklődni kezdjen iránta.

Tizenegy évesen csatlakozott a Tottenham akadémiájához, és ezzel megkezdődött egy csaknem két évtizedes kapcsolat.

Későbbi sikereinek ismeretében könnyű lenne azt gondolni, hogy a londoni klubban hamar felismerték kivételes képességeit, ám a valóság sokkal bonyolultabb volt. Kane nem tartozott azok közé az utánpótlás-játékosok közé, akiket már tizenhat-tizenhét évesen a felnőttcsapat jövőbeli sztárjaiként emlegettek. Fokozatosan fejlődött, és minden egyes korosztályban újra meg kellett küzdenie az elismerésért.

A 2009–2010-es idényben a Tottenham U18-as csapatában huszonkét mérkőzésen tizennyolc gólt szerzett. Ez már komoly előrelépést jelentett, de a felnőttfutballhoz vezető út még mindig hosszúnak tűnt. Tizenhatodik születésnapján ösztöndíjas szerződést kapott, majd egyre közelebb került a tartalékcsapat és az első keret világához. A Tottenham ekkoriban a Premier League élmezőnyéhez tartozott, és olyan támadók szerepeltek a keretében, mint Jermain Defoe, Peter Crouch vagy Roman Pavljucsenko. Egy saját nevelésű fiatalnak rendkívül nehéz volt bekerülnie ebbe a társaságba.

2011 januárjában a harmadosztályú Leyton Orienthez adták kölcsön. Kane a tizennyolcadik életévét sem töltötte még be, amikor szembesült a felnőtt angol futball keménységével. A League One egészen más környezetet jelentett, mint a Tottenham utánpótlásközpontja: fizikailag erősebb védők, kisebb pályák, közvetlenebb játék, sok párharc és olyan csapattársak, akiknek a megélhetése függött az eredményektől. Tizenöt bajnoki mérkőzésen öt gólt szerzett, ami megfelelő kezdésnek bizonyult. Fontosabb volt azonban, hogy megértette, a profi labdarúgásban a technikai képességek önmagukban nem elegendők.

Visszatérése után, 2011 augusztusában a skót Hearts elleni Európa-liga-mérkőzésen bemutatkozott a Tottenham első csapatában. Ám nem tudta megvetni a lábát a Spursnél. A következő állomás a Millwall volt, ahová 2012 januárjában került kölcsön. A londoni egyesületnél már a Championshipben játszhatott, a csapat a kiesés elkerüléséért harcolt. Kane huszonkét bajnokin hét gólt szerzett, és a Millwall az idény legjobb fiatal játékosának választotta. Az ott szerzett tapasztalata különösen fontosnak bizonyult: megtanulta, hogy egy csatárnak nem csupán a gólszerzés a feladata, hanem a labda megtartása, a védők lekötése, a csapattársak kiszolgálása és a védekezésben való részvétel is.

A következő két kölcsönadás már kevésbé sikerült jól. A 2012–2013-as idény első felében a Norwich Cityhez került, de sérülés hátráltatta, ezért nem tudott meghatározó szerephez jutni. Ezután a Leicester City játékosa lett, amely akkor még a másodosztályban szerepelt. Ott sem vált állandó kezdővé. Már a huszadik életévéhez közeledve Harry Kane még mindig nem tudhatta, hogy a Tottenham hosszú távon számol-e vele.

A fordulat a 2013–2014-es idényben következett be. A Tottenhamnél előbb André Villas-Boas, majd Tim Sherwood irányítása alatt dolgozott, és fokozatosan egyre több lehetőséget kapott. 2014. április 7-én, a Sunderland ellen megszerezte első Premier League-gólját, majd a következő két bajnokin is betalált. Ez a három mérkőzés alapvetően megváltoztatta a megítélését. A korábban rendre kölcsönadott csatár hirtelen olyan játékosnak tűnt, akire a Tottenham a következő idényben is építhet. A klubvezetés ugyanakkor még ekkor sem sejthette, hogy néhány éven belül az egyesület történetének legeredményesebb gólszerzője válik belőle.

A 2014 nyarán kinevezett Mauricio Pochettino személyében Kane olyan edzővel találkozott, aki különösen nagy hangsúlyt helyezett a fiatalok segítésére, az intenzív letámadásra és a csapatjátékra. Az argentin szakember eleinte nem őt választotta első számú csatárnak, hiszen a klub nem sokkal korábban jelentős összeget fizetett Roberto Soldadóért, és Emmanuel Adebayor is a keret tagja volt. Kane azonban az Európa-ligában és a hazai kupamérkőzéseken sorra szerezte a gólokat, így egyre nehezebb volt kihagyni a kezdőcsapatból.

2014 októberében az Aszterasz Tripolisz elleni Európa-liga-találkozón mesterhármast ért el, majd amikor Hugo Llorist kiállították, néhány percre még a kapuba is be kellett állnia. A mérkőzés különös epizódja szinte jelképezte azt az időszakot: Kane minden lehetőséget igyekezett megragadni. Néhány héttel később az Aston Villa ellen csereként beállva győztes gólt szerzett, és ettől kezdve egyre nehezebb volt elképzelni nélküle a Tottenham támadósorát.

A 2014–2015-ös szezonban huszonegy bajnoki gólig jutott, összesen pedig harmincegy találatot szerzett valamennyi sorozatot figyelembe véve. A Chelsea elleni, 2015. január 1-jei 5–3-as győzelem során két góllal és kiemelkedő teljesítménnyel jelezte, hogy nem csupán a gyengébb ellenfelekkel szemben eredményes.

A szezon végén megkapta a profi labdarúgók szervezetének legjobb fiatal játékosnak járó díját.

Huszonegy évesen, több sikertelennek tűnő kölcsönjáték után hirtelen az angol futball egyik legnagyobb reménységévé vált.

A következő kérdés az volt, hogy meg tudja-e ismételni a teljesítményét. Az angol sajtóban gyakran emlegették az egyszezonos csodák veszélyét, és Kane a 2015–2016-os idény elején valóban nehezen találta meg a góllövő formáját. Később azonban ismét belelendült, és huszonöt bajnoki góllal megszerezte első Premier League-gólkirályi címét. A Tottenham ekkor már a bajnoki címért küzdött, és bár végül a Leicester City történelmi sikere mellett a harmadik helyre szorult, Pochettino csapata bebizonyította, hogy tartósan az angol élmezőnyhöz tartozhat.

Kane ekkorra már nem egyszerű befejező csatár volt. Kiválóan fedezte a labdát, pontosan passzolt, és mindkét lábbal veszélyesen lőtt. A tizenhatoson belüli helyezkedését különösen nehéz volt követni, mert gyakran az utolsó pillanatban változtatott irányt. Nem a látványos cselekre épített, hanem arra, hogy a megfelelő pillanatban kerüljön lövőhelyzetbe. Pochettino játékában a csatárnak a letámadásból is ki kellett vennie a részét, így Kane fizikai állóképessége és taktikai fegyelme ugyanolyan fontos lett, mint a góljai.

A 2016–2017-es szezonban huszonkilenc bajnoki találattal ismét gólkirály lett, miközben a Tottenham a második helyen végzett. A következő idényben harminc gólt szerzett a Premier League-ben, de Mohamed Szalah harminckét találata miatt ezúttal nem ő nyerte el a címet. A 2017-es naptári évben különösen emlékezetes teljesítményt nyújtott: minden sorozatot egybevéve ötvenhat gólt szerzett klubjában és válogatottjában, amivel megelőzte Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is az adott év góllövőlistáján. Akkortól már nemzetközi sztárnak számított.

Pochettino Tottenhamjének támadójátéka sokat köszönhetett a Kane, Dele Alli, Christian Eriksen és Szon Hung Min közötti összhangnak. Eriksen a kreativitást és a pontos indításokat biztosította, Alli a második hullámból érkező mozgásokkal segítette a támadásokat, Szon pedig gyorsaságával és mélységi futásaival egészítette ki Kane játékát. Az angol csatár idővel egyre gyakrabban lépett vissza a középpályára, hogy helyet nyisson társainak.

Különösen Szonnal alakított ki kivételes kapcsolatot: a két játékos a Premier League történetének legeredményesebb gólpasszadó–gólszerző párosává vált.

A Tottenham ezekben az években jelentős fejlődésen ment keresztül, ám a trófeák elmaradtak. A 2015-ös Ligakupa-döntőben a Chelsea, a 2019-es Bajnokok Ligája-fináléban a Liverpool győzte le. Utóbbi különösen fájdalmas csalódás volt. A Tottenham története során először jutott el a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe, Kane azonban bokasérülés után éppen csak visszatérve nem tudott döntő befolyást gyakorolni a mérkőzésre. A Liverpool 2–0-ra győzött Madridban, és Kane újabb lehetőséget veszített el arra, hogy pályafutása első jelentős trófeáját megszerezze.

Az angol csatár karrierjének egyik legnagyobb ellentmondása éppen ebből fakadt.

Egyéni szinten folyamatosan rekordokat döntött, csapataival azonban rendre elmaradt a végső siker.

A 2020–2021-es idényben huszonhárom góllal harmadszor lett a Premier League gólkirálya, emellett tizennégy gólpasszal a bajnokság legjobb előkészítőjének is bizonyult. A két díj egyidejű megszerzése pontosan megmutatta, mennyit változott a játéka. Már nem kizárólag a támadások befejezőjeként, hanem azok egyik legfontosabb előkészítőként is működött.

Ekkoriban egyre gyakrabban vetődött fel, hogy a Tottenham túl szűk keretet jelent ambícióihoz. 2021 nyarán a Manchester City érdeklődése sokat tárgyalt átigazolási történetté vált. Kane nyilvánosan is jelezte, hogy pályafutása során szeretne nagy trófeákat nyerni, a Tottenham elnöke, Daniel Levy azonban nem engedett a klub elképzeléseiből. Az átigazolás elmaradt, Kane pedig Londonban maradt.

A következő két évben Kane tovább gyarapította góljai számát. Antonio Conte irányítása alatt is kulcsszereplő maradt, bár a Tottenham teljesítménye egyre ingadozóbbá vált. 2023 februárjában, a Manchester City ellen megszerezte kétszázadik Premier League-gólját, egyúttal megdöntötte Jimmy Greaves Tottenham-rekordját. Végül 280 találattal lett az egyesület történetének legeredményesebb gólszerzője. A Premier League-ben 213 gólig jutott, távozásakor csak Alan Shearer előzte meg az örökranglistán. A 2022–2023-as idényben harminc bajnoki gólt szerzett, de csapata csupán nyolcadik lett. A kontraszt szinte elviselhetetlenné vált: Kane egyéni teljesítménye világszínvonalú volt, miközben a Tottenham még az európai kupaszereplésről is lemaradt.

2023 augusztusában végül elérkezett a szakítás pillanata. A Bayern München hosszas tárgyalások után, nagyjából százmillió eurós alapösszegért megszerezte Kane-t, aki ezzel a Bundesliga történetének egyik legdrágább igazolása lett. A döntés érzelmileg sem lehetett könnyű. Kane csaknem húsz évet töltött a Tottenhamnél, a klubnál nőtt fel, ott vált világsztárrá, és a szurkolók jelentős része a modern kori Spurs megtestesítőjének tekintette.

Harmincévesen azonban úgy érezte, hogy új kihívásra van szüksége. Münchenben nem csupán rendszeres bajnoki címekért, hanem a Bajnokok Ligája megnyeréséért is küzdhetett.

A németországi kezdés ugyanakkor sajátos iróniát tartogatott. Kane 2023. augusztus 12-én, az RB Leipzig elleni német Szuperkupa-mérkőzésen mutatkozott be, a Bayern azonban 3–0-ra kikapott. A következő hetekben viszont minden kétséget eloszlatott a futballtudásával. Első Bundesliga-mérkőzésén, a Werder Bremen ellen gólt szerzett, majd sorra döntötte meg a német bajnokság újoncokra vonatkozó góllövőrekordjait.

Thomas Tuchel csapatában gyorsan megtalálta a helyét. A Bundesliga támadóbb felfogása, a Bayern jelentős labdabirtoklási fölénye és a körülötte játszó kiváló futballisták lehetőséget teremtettek arra, hogy a korábbinál is eredményesebb legyen. Első német bajnoki idényét harminchat góllal zárta, ami nemcsak gólkirályi címet, hanem európai Aranycipőt is jelentett. Minden sorozatot figyelembe véve negyvennégy találatot szerzett. A Bayern mégis trófea nélkül maradt, mert a Bayer Leverkusen Xabi Alonso vezetésével történelmi idényt produkált, és veretlenül megnyerte a Bundesligát.

Kane számára ez már szinte hihetetlen fordulat volt. Elhagyta a Tottenhamet, hogy végre bajnoki címet nyerjen, de a Bayern München tizenegy egymást követő bajnoki elsőséget jelentő sorozata éppen az ő első idényében szakadt meg.

2024 nyarán Vincent Kompany vette át a Bayern irányítását. A belga szakember nagy intenzitású, támadó felfogású futballja új lehetőségeket nyitott Kane előtt. A csatár nem csupán a büntetőterületen belül volt meghatározó, hanem egyre gyakrabban lépett vissza a középpályára, hogy összekapcsolja a csapatrészeket. A 2024–2025-ös idényben huszonhat bajnoki góllal ismét gólkirály lett, a Bayern pedig visszaszerezte a német bajnoki címet. Kane harmincegy évesen végre megszerezte pályafutása első jelentős klubtrófeáját.

A bajnoki siker lezárt egy olyan időszakot, amelyben Kane nagyságát rendre a hiányzó serlegekkel próbálták megkérdőjelezni. Bár a világklasszis futballisták értékét nem lehet kizárólag a csapatsikerek alapján megítélni, a közvélemény számára a trófeák különös jelentőséggel bírnak. Kane esetében a bajnoki cím azt bizonyította, hogy képes egy győztes csapat vezéregyéniségeként is meghatározó szerepet játszani.

A 2025–2026-os szezon még ennél is eredményesebbnek bizonyult. Kane ötvenegy tétmérkőzésen hatvanegy gólt szerzett a Bayern színeiben, ebből harminchatot a Bundesligában, tizennégyet a Bajnokok Ligájában és tízet a Német Kupában. Harmadszor is német gólkirály lett, és másodszor nyerte el az európai Aranycipőt. A Bayern megvédte bajnoki címét, elhódította a Német Kupát, és a Szuperkupában is győzött. A Bajnokok Ligájában az elődöntőig jutott. Kane ezzel a német futball egyik legkiemelkedőbb idényét produkálta, ráadásul olyan életkorban, amikor sok csatár teljesítménye már hanyatlani kezd.

2026 szeptemberében már századik Bayern-gólját is megszerezte, mindössze 104 tétmérkőzés alatt elérve ezt a határt.

Kane történetének másik meghatározó szála az angol válogatotthoz kapcsolódik. Már a korosztályos nemzeti csapatokban is szerepelt, és részt vett a 2013-as U20-as világbajnokságon. A felnőttek között 2015. március 27-én, Litvánia ellen mutatkozott be. Wayne Rooney helyére állt be, és mindössze 79 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze első válogatott gólját. A bemutatkozás szinte filmszerűen sikerült, és jelezte, hogy az angol futball új korszakának egyik főszereplője lehet.

Első nagy tornája, a 2016-os Európa-bajnokság azonban csalódást hozott. Anglia Izland ellen kiesett a nyolcaddöntőben, Kane pedig gól nélkül fejezte be a versenyt. Az angol válogatott évtizedek óta cipelt problémái ismét előkerültek: a nagy elvárások, a taktikai bizonytalanság és a kieséses mérkőzések során jelentkező idegesség. Gareth Southgate kinevezése után azonban fokozatosan új csapat épült, amelynek Kane lett az egyik legfontosabb vezére.

A 2018-as oroszországi világbajnokság előtt Southgate hivatalosan is őt nevezte ki csapatkapitánynak. A huszonnégy éves támadó hat gólt szerzett a tornán, amivel elnyerte a világbajnokság Aranycipőjét. Anglia 1990 óta először jutott elődöntőbe, ahol hosszabbítás után kikapott Horvátországtól, majd a bronzmérkőzésen Belgiumtól is vereséget szenvedett. Kane teljesítményének megítélése kettős volt. A hat gól történelmi eredménynek számított, ugyanakkor ezek közül három tizenegyesből született, és a kieséses szakasz döntő pillanataiban már kevésbé tudott érvényesülni. A torna mégis megerősítette nemzetközi tekintélyét.

A 2021 nyarán rendezett, hivatalosan 2020-as Európa-bajnokságon Anglia története során először jutott be az Eb döntőjébe. Kane négy gólt szerzett, többek között a Dánia elleni elődöntőben is betalált, amikor saját kihagyott tizenegyese után a kipattanót a kapuba juttatta. A Wembleyben rendezett döntőben azonban az angolok tizenegyespárbajban alulmaradtak Olaszországgal szemben. Kane ugyan értékesítette a maga büntetőjét, de ezüstéremmel kellett beérnie.

A 2022-es katari világbajnokság talán pályafutása legfájdalmasabb válogatottbeli pillanatát hozta. A Franciaország elleni negyeddöntőben előbb büntetőből egyenlített, ezzel beállította Rooney 53 gólos angol válogatott rekordját. Amikor azonban a hajrában Anglia újabb tizenegyeshez jutott, Kane a kapu fölé lőtt. A franciák 2–1-re nyertek, az angol csapat pedig búcsúzott a tornától. A mérkőzés után Kane vállalta a felelősséget, és nem keresett kifogásokat. A történet azért is volt különösen kegyetlen, mert a világ egyik legmegbízhatóbb büntetőrúgója éppen akkor hibázott, amikor csapatának a legnagyobb szüksége lett volna rá.

Három hónappal később, 2023. március 23-án Nápolyban, Olaszország ellen ismét a tizenegyesponthoz állt. Ezúttal nem hibázott: megszerezte 54. válogatott gólját, és

egyedüli rekorder lett az angol férfiválogatott történetében.

A pillanat szimbolikus jelentőségű volt. Ugyanazzal a mozdulattal, amellyel Katarban elveszített egy lehetőséget, most történelmet írt.

A 2024-es Európa-bajnokságon Kane ismét döntőbe vezette Angliát, és három góljával holtversenyben a torna legeredményesebb játékosai közé tartozott. Teljesítménye azonban sok kritikát kapott. A támadó gyakran nehézkesnek tűnt, keveset mozgott a védők mögé, és nem mindig tudott megfelelő kapcsolatot kialakítani a mögötte játszó Jude Bellinghammel és Phil Fodennel. A döntőben Spanyolország 2–1-re győzött, Kane-t pedig már a második félidőben lecserélték. A vereség újra felvetette, hogy Anglia képes lesz-e valaha nagy tornát nyerni vele.

A 2026-os világbajnokságon az angol válogatott már Thomas Tuchel irányításával szerepelt. Kane hat gólt szerzett, és csapatát a harmadik helyig segítette. A Panama elleni találkozón megszerezte tizenegyedik világbajnoki gólját, amellyel az angol válogatott vb-történetének legeredményesebb játékosává vált. Októberben, a Csehország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen 125. alkalommal lépett pályára Anglia színeiben, beállítva Peter Shilton válogatottsági rekordját. Ugyanezen a találkozón két gólt is szerzett. Harminchárom évesen tehát továbbra is nemzeti csapata meghatározó futballistája volt.

Harry Kane játékának különlegessége abban rejlik, hogy a klasszikus középcsatár és a modern támadásszervező tulajdonságait egyesíti. A büntetőterületen belül kiváló helyzetfelismerés, rendkívül gyors döntéshozatal és pontos befejezés jellemzi. Nem szükséges számára sok labdaérintés: gyakran egyetlen mozdulattal alakít ki lövőhelyzetet. Jobb lábbal különösen veszélyes, de bal lábbal és fejjel is eredményes. A kapunak háttal is jól játszik, képes megtartani a labdát a védők szorításában, és megfelelő pillanatban továbbítani azt az érkező társaknak.

Legalább ennyire fontos a passzjátéka. A modern futballban sok középcsatár elsősorban a védelmi vonal mögé történő befutásokkal teremt veszélyt, Kane viszont gyakran visszalép a középpályára, magával húzza az egyik középhátvédet, és pontos indítással hozza helyzetbe a mögé befutó szélsőket. Ezt a képességét már a Tottenhamben tökéletesítette, különösen Szon Hung Min oldalán, Münchenben pedig tovább fejlesztette. A Bayern támadójátékában időnként szinte irányítóként működik, miközben megőrzi a klasszikus gólvágók hatékonyságát.

Személyisége eltér a modern futball számos világsztárjáétól.

Kane visszafogott, fegyelmezett, a nyilvánosság előtt ritkán keresi a konfliktust. Nem a látványos gesztusokkal vagy a provokatív nyilatkozatokkal próbál vezető szerepet kivívni, hanem a teljesítményével. Edzői rendszeresen kiemelték munkamorálját, felkészültségét és azt, hogy a gyakorlások során is ugyanazzal a komolysággal dolgozik, mint a mérkőzéseken. Az angol válogatott csapatkapitányaként különösen fontos volt számára, hogy a fiatal játékosok példaképet lássanak benne.

Magánélete kiegyensúlyozott maradt. Feleségét, Katie Goodlandet még gyermekkorában ismerte meg, ugyanabba az iskolába jártak Chingfordban. Tizenévesen lettek egy pár, 2017-ben eljegyezték egymást, majd 2019-ben összeházasodtak. Négy gyermekük született: Ivy, Vivienne, Louis és Henry. Katie sporttudományi tanulmányokat folytatott, és a fitnesz területén dolgozott. Kane több interjúban hangsúlyozta, hogy családja jelentős szerepet játszik lelki egyensúlyának megőrzésében. A müncheni átigazolás ezért nem csupán szakmai, hanem családi szempontból is nagy változást jelentett, hiszen először kellett tartósan elhagyniuk Angliát.

Kane a pályán kívül is segítőkész. A Harry Kane Foundation létrehozásával különösen a mentális egészség, az önbizalom és a fiatalok támogatásának kérdéseire kívánt figyelmet irányítani. Saját életútja hitelessé teszi ezt a vállalást: gyermekként elutasítással szembesült, fiatal játékosként sokáig bizonytalan volt a helyzete, később pedig a legnagyobb nyilvánosság előtt kellett feldolgoznia súlyos vereségeket. Története így nem csupán arról szól, hogyan lehet valakiből kiváló futballista, hanem arról is, hogyan lehet tartósan kezelni a nyomást és a kudarcokat.

Harry Kane mindössze az ötödik angol játékosként nyerte el az aranylabdát, Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan és Michael Owen után. Közülük ő az egyetlen, aki külföldi klub tagjaként nyert, s az egyetlen, aki a szülővárosában vette át az aranylabdát.