Mourinho 13 évnyi kihagyás után is folytatta varázslatát az El Clásicón

A BBC statisztikája szerint Mourinho a Real Madrid történetének mindössze a harmadik olyan vezetőedzője lett, aki hat egymást követő El Clásicót vereség nélkül abszolvált. Ez a sorozat 13 évvel azután született, hogy a szakember legutóbb irányította a „királyi gárdát” ezen a rangadón.

A Barcelona elleni legutóbbi hat mérkőzésen elért négy győzelem és két döntetlen révén Mourinho csatlakozott ahhoz a szűk körhöz – amelynek tagja Miguel Muñoz (aki 1962 és 1965 között vitte véghez ugyanezt) és Vicente del Bosque (aki 2001 és 2003 között ért el hasonlót) –, akik vereség nélkül hoztak le hat egymást követő El Clásicót a Real Madrid kispadján.

Ez a győzelem egyben a Real Madrid mindössze második sikere volt a Barcelona elleni legutóbbi nyolc összecsapás során. Ami pedig Mourinho számára a legörvendetesebb: Mbappé duplája – amely a 2–1-es győzelmet eredményezte – véget vetett a Barcelona hazai sorozatokban tartó, kilenc mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatának, a „királyi gárda” pedig rendkívül fontos győzelmet aratott a Camp Nouban.Hátránya immár csupán három volt a Barcelonával és egy az Atlético Madriddal szemben.