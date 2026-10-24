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Műkorcsolya jégen.
Nyitókép: Pixabay

Vékony jégen a Manchester City és a világ legjobb műkorcsolyázói is – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyar klubfoci is újraindul, és persze F1-hétvége van. Mutatjuk a szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

12.30 és 20.30: Műkorcsolya, francia GP, Angers

14.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, kispest-Honvéd-DVSC

17.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, ETO FC-Újpest FC

19.30 és 23.00: Forma-1, Amerikai Nagydíj, 3. szabadedzés és időmérő

M4 Sport+

14.00: Torna, világbajnokság, Rotterdam

16.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana

18.00: Műkorcsolya, francia GP, Angers

19.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, ZTE FC - Kisvárda Master Good

Sport 1

13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 3. nap

Sport 2

15.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés, PLER-Islington HC

17.45: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred-Csurgó

20.00: Kézilabda, német bajnokság, Erlangen-THW Kiel

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, vk, Sölden, női óriásműlesiklás 1. és 2. futam

14.00 és 20.00: Sznúker, Észak-Ír Open, elődöntő

Eurosport 2

12.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, férfi rövidprogram

14.20: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, jégtánc kűr

18.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, páros rövidprogram

19.05: Golf, PGA Tour, Bermuda, 3. nap

23.00: Sportmászás, World Series, Santiago de Chile, férfi és női gyorsasági mászás, döntő

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, Premier League, Aston Villa-Manchester City

15.50: Labdarúgás, Premier League, Coventry City-Fulham

18.25: Labdarúgás, Premier League, Chelsea-Tottenham

21.30: Jégkorong, NHL, New Jersey Devils-Los Angeles Kings

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Rayo Vallecano-Elche

16.10: Labdarúgás, La Liga, Racing Santander-Espanyol

18.25: Labdarúgás, La Liga, Valencia-Villarreal

20.55: Labdarúgás, La Liga, Atlético Madrid-Deportivo Coruna

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Bielefeld

15.30: Labdarúgás, Bundesliga, 1. FC Köln-Schalke 04

18.00: Labdarúgás, Serie A, Napoli-AS Roma

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Kaiserslautern

Match 4

15.30: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Everton

18.15: Labdarúgás, Bundesliga, Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt

20.45: Labdarúgás, Serie A, Lazio-Parma

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Kezdőlap    Sport    Vékony jégen a Manchester City és a világ legjobb műkorcsolyázói is – sport a tévében

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