Vékony jégen a Manchester City és a világ legjobb műkorcsolyázói is – sport a tévében

M4 Sport
12.30 és 20.30: Műkorcsolya, francia GP, Angers
14.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, kispest-Honvéd-DVSC
17.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, ETO FC-Újpest FC
19.30 és 23.00: Forma-1, Amerikai Nagydíj, 3. szabadedzés és időmérő
M4 Sport+
14.00: Torna, világbajnokság, Rotterdam
16.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana
18.00: Műkorcsolya, francia GP, Angers
19.30: Labdarúgás, OTP Bank Liga, ZTE FC - Kisvárda Master Good
Sport 1
13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 3. nap
Sport 2
15.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés, PLER-Islington HC
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred-Csurgó
20.00: Kézilabda, német bajnokság, Erlangen-THW Kiel
Eurosport 1
9.30 és 12.45: Alpesi sí, vk, Sölden, női óriásműlesiklás 1. és 2. futam
14.00 és 20.00: Sznúker, Észak-Ír Open, elődöntő
Eurosport 2
12.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, férfi rövidprogram
14.20: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, jégtánc kűr
18.00: Műkorcsolya, Grand Prix, Angers, páros rövidprogram
19.05: Golf, PGA Tour, Bermuda, 3. nap
23.00: Sportmászás, World Series, Santiago de Chile, férfi és női gyorsasági mászás, döntő
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, Premier League, Aston Villa-Manchester City
15.50: Labdarúgás, Premier League, Coventry City-Fulham
18.25: Labdarúgás, Premier League, Chelsea-Tottenham
21.30: Jégkorong, NHL, New Jersey Devils-Los Angeles Kings
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Rayo Vallecano-Elche
16.10: Labdarúgás, La Liga, Racing Santander-Espanyol
18.25: Labdarúgás, La Liga, Valencia-Villarreal
20.55: Labdarúgás, La Liga, Atlético Madrid-Deportivo Coruna
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Bielefeld
15.30: Labdarúgás, Bundesliga, 1. FC Köln-Schalke 04
18.00: Labdarúgás, Serie A, Napoli-AS Roma
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Kaiserslautern
Match 4
15.30: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Everton
18.15: Labdarúgás, Bundesliga, Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt
20.45: Labdarúgás, Serie A, Lazio-Parma