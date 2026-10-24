Vékony jégen a Manchester City és a világ legjobb műkorcsolyázói is – sport a tévében

Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában

Szombaton, október 24-én összevont megyei és önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választók egyetlen napon döntenek arról, kik irányítsák a következő négy évben a településeiket és a megyéiket. Különösen fontos kérdés, hogyan szerepel a Magyar Szövetség. A kampány csütörtök reggel 7 órakor véget ért, a szavazás szombat reggel 7-kor elkezdődött, a lezárásáig választási moratórium van érvényben.