Budapest 2036 – Az elemző szerint három forrásból finanszírozható az olimpia lebonyolításának költsége

Elég nehéz örökséggel néz szembe a Tisza-kormány, hiszen valószínűleg a 2026-os költségvetési hiány eléri a 7,5 százalékot, ráadásul a kormány elkötelezett az euró bevezetése mellett is, aminek szintén nagyon nagy a támogatottsága a magyar társadalomban, viszont szigorú fiskális politikát igényel. Az olimpiarendezésre viszont költeni kellene. Ezzel kapcsolatban Németh Viktória Görögországot hozta fel példának: az euró bevezetéséhez szükséges költségvetési fegyelem ott gondot okozott, de a görögöknél azt a típusú olimpiarendezést lehetett látni, amelytől az olimpiai bizottság most rendkívüli módon tartózkodik. Ezek a „fehér elefánt” stadionépítések, vagyis olyan létesítmények megépítése, amelyek utána kihasználatlanok maradnak. Kimondott elve az olimpiai bizottságnak, hogy olyan városokkal nem folytatja az utolsó körös tárgyalásokat az olimpia rendezéséről, ahol nincs meg a megfelelő infrastrukturális háttér.

Az olimpia szervezéséhez pedig az új rendezési elv, az Agenda 2020 azt biztosítja, hogy szponzorációkból, az Olimpiai Bizottság általi támogatásából, illetve a jegyárbevételekből származó összegből finanszírozzák a lebonyolítási költségeket. Budapestnek az egyéb költségeket kell majd jórészt állnia, ilyen például a logisztika, a sűrített járatok költsége, de a közüzemi díjak megemelkedése is, hiszen jóval több ember lesz akkor Budapesten – mondta. Hozzátette: a költségek nem csak Budapestre hárulnak, ha vidéki helyszínek is bekapcsolódnak az olimpia rendezésébe, vagy ha több szervező ország lesz.

A szkeptikusok azt mondják, az egészségügyre, az oktatásra, a gyermekvédelemre és más hasonló helyzetben lévő ágazatokra kellene költeni, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig kijelentette a közelmúltban, hogy az állam 2030-ig nem vesz részt az olimpiai projektben egyetlen forinttal sem.

Németh Viktória ezzel kapcsolatban kiemelte: ez még csak egy 2030-as határidő, ráadásul ha

ha nem csak egy ország a rendező, hanem például Szlovákia, Horvátország vagy Ausztria bevonásával fogunk pályázni, akkor nem lesz szükség új sportlétesítmények építésére.

Szerinte egyébként a velodrom stadionon kívül leginkább csak az ideiglenes lelátók hiányoznak.

Szempontként említette még Németh Viktória azzal kapcsolatban, hogy Vitézy Dávid szerint nemhogy stadionokat nem építenének, de nem is költenének még évekig az olimpiára, hogy tavaly visszaesés volt az építőiparban az akkori kormányzat spórolási tervei miatt, ám az állami beruházások leállítása más ágazatokra is kihathat, és veszélyeztetheti a gazdasági növekedést.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést október 14-én, 19 órától hallgathatják meg az InfoRádió GeoTrendek című műsorában.